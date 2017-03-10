Иран заявил, что его новая система ПВО превосходит российскую С-300

Главнокомандующий армией Ирана генерал Атаолла Салехи сообщил, что у страны появился зенитный ракетный комплекс, который превосходит российский С-300. Тегеран не первый раз делает подобные заявления, приводя в пример новинку оборонки Bavar-373. Эксперты полагают, что местные конструкторы создали достойное оружие. Однако аналитики сомневаются, что его характеристики настолько уникальны. Каких успехов Иран добился в реальности и почему он интенсивно развивает собственные средства ПВО — в материале RT.

С 1979 года Исламская Республика Иран (ИРИ) находилась в международной изоляции и была лишена возможности развивать полноценное военно-техническое сотрудничество. В такой неблагоприятной ситуации Тегеран делал всё возможное, чтобы создать собственный оборонно-промышленный комплекс.

Основной акцент был сделан на ракетно-ядерной программе. Одновременно Иран не забывал о производстве обычных вооружений.

Сегодня, если верить Атаолле Салехи, ИРИ способна выпускать любую технику для нужд вооружённых сил, включая системы противовоздушной обороны.

По требованию Совбеза

В середине октября 2016 года Россия завершила поставку Ирану четырёх дивизионов С-300ПМУ2 «Фаворит» концерна «Алмаз-Антей» на сумму около $1 млрд. 13 апреля 2015 года президент РФ Владимир Путин снял эмбарго на продажу зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которое было введено в 2010 году.

Контракт на поставку С-300 был заключён в 2007 году. С того времени Совбез ООН принял четыре резолюции по Ирану, стремившемуся обрести ядерный арсенал. 9 июня 2010 года была утверждена резолюция №1929, которая запретила продажи республике любых видов военной техники, включая ракетные комплексы.

Москва могла не выполнять требования Совбеза по С-300, так как контракт с ИРИ был заключён на три года раньше. Тем не менее Дмитрий Медведев, занимавший в тот период президентский пост, решил ввести эмбарго, что вызвало нервную реакцию иранского лидера Махмуда Ахмадинежада (2005-2013 гг.). Тегеран обратился в Третейский суд в Женеве с иском на $3,985 млрд.

В сентябре 2010 года руководство Ирана объявило о старте проекта Bavar 373, который был призван заменить российский ЗРК. В ноябре 2011 года Тегеран заявил о создании первого прототипа. Испытания были запланированы на март 2014 года, но в итоге их отложили на два года.

Необычайно высокий темп работ над созданием столь сложного оружия, как ПВО дальнего радиуса действия, и показная амбициозность ИРИ породили у экспертов сомнения в достоверности сведений о тех сроках, в которые конструкторам якобы удалось разработать Bavar 373.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT предположил, что Иран лукавит, и разработка ЗРК дальнего радиуса началась гораздо раньше 2010 года. По его мнению, проект мог быть запущен ещё за несколько лет до заключения контракта с РФ, то есть до 2007 года.

«На создание С-300 Советский Союз потратил около 10 лет, и это очень приблизительная цифра. Научно-техническая база Ирана не позволяет «с нуля» создать нечто подобное. Скорее всего, Иран получил доступ к технологиям С-300 через Сирию или Китай, которые являются эксплуатантами нашего ЗРК. Кроме того, аналог С-300 стоит на вооружении Пхеньяна (KN-06. — RT)», — пояснил Корнев.

Военный аналитик считает, что руководство ИРИ преувеличивают достижения «оборонки», но огромный прогресс, который был сделан Ираном, очевиден. «Конечно, в сфере ПВО Тегерану ещё очень далеко до России. Но теоретически Bavar-373 может быть лучше некоторых вариантов С-300 за счёт установки новых радаров и электроники», — добавил Корнев.

Самобытная разработка

На данный момент Bavar-373 проходит испытания и не стоит на вооружении иранской армии. В частности, о пуске ракет из ЗРК агентство Tasnim сообщило в начале марта 2017 года. Ранее, 21 августа 2016 года, состоялась официальная презентация Bavar-373 с участием президента Хасана Роухани и министра обороны Ирана Хоссейна Дехкана.

Завеса секретности, которая окутывала иранский ЗРК, была немного приподнята. Bavar-373 оказался достаточно самобытной разработкой. Комплекс базируется на автомобиле-амфибии иранского производства Zoljanah, особенность которого заключается в пяти парах ведущих колёс. Грузовик может выдерживать нагрузку до 30 тонн и преодолевать водные препятствия глубиной до 1,5 метров.

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Внешний вид Bavar-373 имеет мало общего с С-300. У российского ЗРК установлены четыре транспортно-пусковых контейнера (ТПК) округлой формы. Однако иранская пусковая установка состоит из двух прямоугольных ТПК, напоминая американский ЗРК Patriot. (Ранее на военных парадах образцы Bavar-373 демонстрировались с округлыми ТПК, которые эксперты сочли муляжами, после чего записали иранский ЗРК в разряд копий С-300).

Bavar-373 вооружён управляемыми ракетами класса «земля-воздух» типа Sayyad. Первоначально сообщалось, что иранский комплекс будет использовать Sayyad-2. Эта ракета является улучшенной версией Sayyad-1 (ракета от одноимённого иранского ЗРК, который в свою очередь является модернизированной версией советского комплекса средней дальности С-75).

Если верить официальным источникам, Sayyad-2 серийно выпускается с ноября 2013 года. Ракета оснащена 200-килограммовой боеголовкой, а её скорость может достигать 1200 м/с. Сейчас специализированные издания утверждают, что помимо Sayyad-2 Bavar-373 будет применять две новые ракеты (Sayyad-3 и Sayyad-4) с увеличенным диапазоном (с 60-120 км до 150-200 км).

Оценить эффективность Bavar-373 сегодня невозможно. Аналитики вынуждены довольствоваться лишь скупой информацией, которая не содержит данных о результатах прошедших испытаний.

В Тегеране уверяют, что Bavar-373 способен поражать любую авиационную технику. Часть западных специалистов полагают, что иранский ЗРК мобильнее, чем С-300, за счёт Zoljanah и особенностей местности ИРИ. Также экипаж иранского комплекса должен тратить меньше времени на подготовку к пуску ракет.

Под угрозой воздушной атаки

С 1979 года, когда было свергнуто шахское правительство, Иран находится в жесточайшей конфронтации с Западом, Израилем и монархиями Персидского залива. Тегеран много раз получал угрозы из уст официальных лиц и продолжает получать их даже после заключения ядерной сделки. Исторический документ предусматривал серьёзное сокращение ядерной программы ИРИ в обмен на отмену экономических ограничений в отношении государства. Он был подписан в июле 2015 года и вступил в силу в январе 2016-го.

В условиях изоляции и угроз атаки с воздуха для Ирана было жизненно важно создать мощную систему ПВО.

До революции 1979 года Тегеран сильно зависел от импорта военной техники. У страны отсутствовали собственные уникальные образцы противовоздушной обороны. За основу иранские конструкторы взяли стоявшие на вооружении американские ЗРК MIM-23B Hawk и советские С-75, С-200.

Однако в результате иранская промышленность смогла создать комплексы с улучшенными характеристиками в сравнении с оригинальными образцами: Mersad (MIM-23B Hawk), Sayyad (С-75) и «Фаджр-8» (С-200). Впрочем, зарубежные СМИ указывают, что для защиты наиболее важных объектов ИРИ не полагается на собственные ЗРК и отдаёт предпочтение советским системам «Тор-М1» и современным российским «Панцирь-С1».

Дмитрий Корнев считает, что в столь пёстром конгломерате средств ПВО нет ничего удивительного. «Иран оказался в сложнейших условиях и предпринимает усилия, чтобы защитить своё небо. В этом контексте Bavar-373 — серьёзное достижение, однако без С-300 Иран в любом случае не обойдётся. Здесь нет никаких противоречий. Оба комплекса дальнего действия будут прекрасно дополнять друг друга», — заключил Корнев.