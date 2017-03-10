Кабмин поддержал ужесточение наказания за склонение детей к суициду

Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, и ужесточение наказания за доведение до самоубийства.

«Правительство России поддерживает законопроект с учетом замечаний терминологического и юридико-технического характера», – говорится в отзыве на сайте кабинета министров.Как подчеркивает правительство, реализация предложенного законопроектом подхода должна быть обеспечена установлением законодательного запрета на распространение информации, популяризирующей самоубийство.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал инициативу Госдумы о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду через соответствующие интернет-сайты и соцсети.

В четверг вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что совокупное наказание по нормам, предусмотренным законопроектом об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суицидам, может составить до 12 лет лишения свободы.

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