Каратель из АТО избил пожилого генерала МО Украины из-за георгиевских лент

На заседании общественного совета при Министерстве обороны Украины ветеран АТО избил главу совета генерала Виктора Палия за использование георгиевских лент, сообщает УНИАН.

Сначала волонтеры АТО потребовали сократить финансирование совета, так как посчитали его организатором шествия «Бессмертный полк». После чего обвинили пожилых членов совета, многие из которых являются действующими или отставными генералами, в сепаратизме.

Итогом встречи стало избиение пожилого генерала неустановленным участником АТО.

«Произошел конфликт между Димой и главой ОС при МО господином Палия, а также с другими представителями ОС по вопросу организации марша "Бессмертный полк"... Оказывается, что для многих представителей колорадская лента – символ победы и памяти СССР», – написал на своей страничке в Facebook украинский волонтер и непосредственный очевидец событий Максим Дижечко (пунктуация и орфография автора сохранены –«Звезда») и выложил видео инцидента.

Сообщается, что провокаторы назвали георгиевские ленты «колорадскими», что вызвало возмущение генералов, заявивших, что ленты – это знаки почета. После этого и началась драка.