Клуб «Ирбис» из Хакасии стал призером фестиваля «Сибирский щит — 2017»

В соревнованиях в Красноярске приняли участие двадцать команд ВУЗов, военно-патриотических объединений из регионов Сибири.





Они состязались в строевой и огневой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, а также рукопашном бое. Учащиеся школы Усть-Абаканского района, входящие в военно-патриотический клуб «Ирбис», заняли второе место. Финалисты фестиваля награждены денежным сертификатом. Отточить умения и навыки в названных дисциплинах школьникам помогали сотрудники отдела специального назначения «Омега» УФСИН России по Республике Хакасия. Представители уголовно-исполнительной системы проводили регулярные занятия с ребятами, сообщили пресс-службе УФСИН по Хакасии.

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