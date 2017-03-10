Клуб «Ирбис» из Хакасии стал призером фестиваля «Сибирский щит — 2017»

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В соревнованиях в Красноярске приняли участие двадцать команд ВУЗов, военно-патриотических объединений из регионов Сибири.


 

 

Они состязались в строевой и огневой подготовке,  сборке-разборке автомата Калашникова, а также рукопашном бое.  Учащиеся  школы Усть-Абаканского района, входящие в военно-патриотический клуб «Ирбис», заняли второе место. Финалисты фестиваля награждены денежным сертификатом. Отточить умения и навыки в названных дисциплинах школьникам помогали сотрудники отдела специального назначения «Омега» УФСИН России по Республике Хакасия. Представители уголовно-исполнительной системы проводили регулярные занятия с ребятами, сообщили  пресс-службе УФСИН по Хакасии.

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