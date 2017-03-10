КС Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вынесенное парламентом Южной Кореи 9 декабря 2016 года решение об импичменте президента Пак Кын Хе утверждено Конституционным судом республики.

В поддержку решения парламента проголосовали все восемь судей суда. Решение было объявлено в прямо эфире телеканала YTN, сообщает РИА «Новости».

Утверждение решения об импичменте президента означает полное отстранение главы государства от должности. В течение 60 дней должны будут пройти досрочные президентские выборы.

В конце февраля президента Южной Кореи признали подозреваемой во взяточничестве. В прошлом году парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе. 6 марта следствие подтвердило обвинения против президента Пак Кын Хе в сговоре со своей подругой Чхве Сун Силь с целью получения взяток от группы компаний Samsung.

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