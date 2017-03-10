Макл Пенс пообещал найти виновных в утечке материалов ЦРУ, довольно потирая руки

Вице-президент США Майк Пенс обещал не щадить ресурсов на поиски авторов утечек о том, как Центральное разведывательное управление осуществляет слежку.

"Мы не пожалеем никаких ресурсов для привлечения к ответственности тех, кто дал утечку информации, которая могла подорвать методы (разведки) и нашу национальную безопасность", — заявил Пенс в интервью Fox News. По его словам, е, то речь идет об "одном из наиболее значительных случаев подрыва национальной безопасности". Пенс возложил вину за утечку на администрацию, при которой, предположительно, произошла кража данных.

При этом Пенс заявил, что описанные в документах способы наблюдения запрещены ЦРУ на американской территории при слежке за гражданами США.

Вице-президент уточнил, что не может подтвердить подлинность опубликованных документов.

Сайт WikiLeaks опубликовал ранее предположительно секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и телевизоров. Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.