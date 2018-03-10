Медведев подписал указ о повышении пенсий

Правительство России, которое возглавляет Дмитрий Медведев, несмотря на имеющиеся экономические трудности, продолжает четко исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства. Например, сбоев нет в процессе индексирования пенсионных выплат.

Пенсионеры по большей части остаются недовольны тем, какую поддержку оказывает им государство. В частности, наибольшее возмущение наблюдается у работающих граждан пенсионного возраста. Люди из этой категории с 2016 года остались без индексации своих пенсий. Отныне им нужно сделать выбор: либо работать, но не получать прибавку к пенсии, либо же ради индексации покинуть официальную работу. В основном пенсионеры продолжают трудиться, сетуя на скромные размеры пенсий.

Из свежих новостей можно выделить тот факт, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительной индексации пенсий. Он констатировал, что материальное положение отечественных пенсионеров нуждается в улучшении, поэтому государство изыскало новые ресурсы для реализации этой затеи.

На очередное повышение своих пенсий смогут рассчитывать только те пенсионеры, которые по состоянию на текущий не числятся официально работающими. Власти не уточняют конкретный размер будущей прибавке. Судя по всему, расчет будет производиться в индивидуальном порядке.

Отмечается лишь, что на повышенную пенсию смогут рассчитывать жители 13 российских регионов. На эти цели из федерального бюджета выделено восемь миллиардов рублей.

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