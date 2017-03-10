На Камчатке сегодня «проснулся» один из самых активных вулканов в мире

«Безымянный» выбросил в небо пять внушительных облаков пепла. На высоту десять тысяч метров. Судя по видео, которое выложили ученые, шлейф растянулся на 100 километров к северо-западу.

На пути вулкана нет населенных пунктов. А вот для авиации код цветовой опасности повысили до красного. Вулканическая пыль представляет угрозу для самолетов.

Спасатели предвидят наплыв туристов, которые захотят полюбоваться такой красотой. Однако им рекомендуют держаться подальше от вулкана. Сейчас в его жерле продолжается мощная паро-газовая деятельность. А значит, выбросы еще будут.

Напомним, этот Безымянный вулкан «молчал» четыре года. Извергается он редко, но метко. В 2012 году несколько месяцев подряд по его склонам текла лава.

В конце февраля на итальянском острове Сицилия «проснулся» вулкан Этна, извержение потоков лавы началось из юго-восточного кратера, передает Time. По мнению специалистов, извержение вулкана не несет угрозы для людей или жилых объектов.