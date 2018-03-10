Назван размер надбавки к пенсии ветеранам труда

С наступлением 2018 года среди отечественных пенсионеров обострились разговоры о дополнительных мерах поддержки со стороны государства. Власти неоднократно декларировали, что постараются оказать нуждающимся гражданам новую помощь в виде денежных выплат.

Отдельной категорией получателей пенсий в нашей стране являются ветераны труда. Для них существуют дополнительные выплаты к основной пенсии. Не так давно из Пенсионного фонда пришло распоряжение о новых надбавках для граждан, у которых имеется звание "Ветеран труда". На поощрения люди смогут рассчитывать уже в текущем году.

Представители Пенсионного фонда заверили россиян, что за звание "Ветеран труда" в 2018 году они получат к своей пенсии от 300 до 600 рублей. Точный размер выплаты будет определяться в индивидуальном порядке, напрямую завися от конкретных параметров пенсии человека и его "пенсионной биографии".

Необходимо напомнить, что в нашей стране для получения звания "Ветеран труда" необходимо отработать много лет. В частности, для мужчин установлена планка в 25 лет, тогда как женщинам требуется официально поработать на пять лет меньше.

Одновременно с этим не нужно забывать и о других вариантах получения такого звания. Так, ветеранами труда могут стать граждане, которые имеют ордена и медали СССР и России, а также являются обладателями почетных грамот и персональных наград от российского президента.

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