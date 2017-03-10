Очередной скандал ВМС США: от американских атомных подлодок отваливаются целые куски обшивки

Возвращение американской атомной подлодки USS Mississippi (класса «Вирджиния») в родной порт приписки (Перл-Харбор) ознаменовалось скандалом. На фотографии, сделанной журналистами летом, эксперты обнаружили, что защитное прорезиненное покрытие атомохода сильно деформировано — на некоторых участках корпуса отсутствовали целые куски защитных плиток. Суть скандала в том, что представители ВМС США обещали разобраться с этим дефектом подлодок класса «Вирджиния» ещё семь лет назад. Но воз, как выяснилось, и ныне там.

Экспертное сообщество отнеслось к проблеме «потрёпанного» покрытия атомохода весьма серьёзно. Оно и понятно — резиновые плитки, из которых состоит «безэховое покрытие», снижают акустическую сигнатуру корпуса, а также глушвт звуки, исходящие изнутри подлодки. Всё это в теории делает субмарину более сложной целью для обнаружения с помощью гидролокатора. Но как это возможно, если в итоге эти плитки попросту отваливаются?

Старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок и бывший подводник Брайн Кларк уверен, что количества отсутствующего на «Миссисипи» покрытия вполне достаточно для того, чтобы демаскировать подлодку даже на относительно малых скоростях. Потому американцы и бьют тревогу — их разрекламированные стелс-подлодки при определенных обстоятельствах могут повторить судьбу печально известного стелс-бомбардировщика, сбитого в Югославии.

Кто виноват?

Военный эксперт Норман Полмар уверен, что главная проблема — это клей, которым скреплены резиновые листы и корпус подлодки класса «Вирджииния». По его словам, клей попросту не выдерживает суровых условий перепада температур и давления, в которых ежедневно оперирует подлодка.

Перчинки добавляет и тот факт, что дефект был известен командованию давно. Впервые о нём стало известно в 2010 году, когда журналисты засняли другую подлодку этого класса — USS Texas.

И хотя с тех времен прошло уже 7 лет, дефект, заложенный в конструкцию подлодок класса «Вирджиния», до сих пор не устранен.