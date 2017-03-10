ООН 16 марта рассмотрит кандидатуры всех претендентов на российский престол

16 марта на заседании в ООН рассмотрят все кандидатуры на Российский престол. Дата выбрана не случайно – 17 марта последний день, когда претензии на Российский трон могут быть реализованы.

Российский трон стремится вернуть себе немецкая бандитская семья – Романовых-Гогенцоллернов-Виндзоров и т.д., чей представитель английский король Георг V занимал российский трон под вымышленным именем Николая II.

См. «Клонирование в XIX веке! Овечки «Николай II» и «Георг V», «Откуда взялась татуировка змея на руке Николая II?»

См. «Николай II: война и золото» и «Продолжение»

См. «Эхо наших публикаций»

Семье Романовых принадлежит Федеральная резервная система, которая, в свою очередь, владеет всеми Центральными банками всех стран и выпускает единую мировую валюту – доллар.

Кстати, по этой причине отравили Виталия Чуркина – см. «Чуркина убили за доклад по ФРС на Совбезе ООН».

Об одном из претендентов – Марии Гогенцоллерн и её сыне Георгии – газета «Президент» и другие издания писали неоднократно. В основном в контексте подготавливаемых её окружением госпереворотов – см. «Эхо наших публикаций? Путин уволил 10 генералов МВД, ФСИН и СК».

По своим корням Мария Владимировна происходит из «армяно-грузинского» еврейского рода Багратионов. По этой линии эти претенденты на Российский престол родственны с премьер-министром правительства РФ Дмитрием Медведевым, который в своей биографии указывал на своё происхождение из рода Багратионов. В связи с этим, чья креатура Мария Владимировна – не секрет.

Андрей Тюняев, главный редактор газеты «Президент»