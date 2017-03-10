Правительство Хакасии озаботилось электрификацией крестьянско- фермерских хозяйств

Глава Хакасии Виктор Зимин провел рабочее совещание по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям отдаленных крестьянско-фермерских хозяйств, хуторов, подворий, включая начинающих фермеров республики.





- Вопрос не сложный, но очень нужный. И если мы его не будем решать сегодня, то у нас не будет освоения отдаленных территорий, люди будут разочаровываться и опускать руки, - сказал руководитель региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Игорь Гердт доложил, что на сегодняшний день без электрической энергии функционируют более 100 хозяйств. Часть из них пользуются альтернативными источниками энергии. Существуют объективные причины, почему ряд хозяйств не может заключить договорные отношения на технологическое присоединение – у многих еще не оформлена земля, нет правоустанавливающих документов на недвижимость.

Директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» Сергей Толстихин отметил, что на сегодняшний день в его организации на контроле находятся 66 договоров технологического присоединения сельхозтоваропроизводителей. Из них 14 уже реализованы. По остальным ведутся работы. Сергей Иванович подчеркнул, что стопроцентная компенсация затрат на техприсоединение со стороны заявителей не требуется. В общей сложности для реализации техприсоединения необходимо провести 120 километров электролиний и установить 50 подстанций.

Заместитель Главы Хакасии Валерий Марков добавил, что в этом году будет исполнено тарифное соглашение в полном экономическом обосновании для ПАО «МРСК Сибири».

- Они в этом году закладывают сумму на техприсоединение. Мы предполагаем, что договоры до конца года будут закрыты, - подчеркнул Валерий Васильевич.

В свою очередь заместитель руководителя региона Иван Вагнер выступил с предложением о создании рабочей группы, в которую войдут представители энергетической компании, министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, а также фермеры. Необходимо донести до руководителей крестьянско-фермерских хозяйств порядок проведения техприсоединения, провести анализ подворий и прочее.

- Идея очень хорошая. Фермерам необходимо объяснять все тонкости, если они в них еще не разобрались. Кроме того, по каждому хозяйству нужно сделать заключение – целесообразно ли его в ближайшее время подключать к электроэнергии. Может быть некоторым вполне достаточно альтернативных источников. Также рабочая группа должна будет составить график оперативного присоединения, который будет для всех понятен, - подвел итог совещания Глава Хакасии Виктор Зимин.

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