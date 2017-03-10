Президент Чехии назвал себя агентом РФ, Китая и США и заявил что хочет отмены антироссийских санкций

Президент Чехии Милош Земан в шутку назвал себя агентом России, США, Китая и Израиля, пишет местное издание Ceske Noviny. Таким образом он пошутил в ответ на выдвигаемые ему обвинения в симпатиях к Москве.

«Я русский агент, в частности Владимира Владимировича Путина. Я должен добавить, что также являюсь агентом китайского председателя и даже нового американского президента. Я агент Израиля, который всегда поддерживаю», – пошутил Земан.

Глава государства добавил, что на самом деле он является агентом только Чешской Республики.

Кроме того, Земан заявил, что антироссийские санкции необходимо отменить, а с Москвой нужно выстраивать прагматичные отношения, пишет ТАСС.

«Хочу, чтобы завершились санкции. Хочу, чтобы развивались взаимовыгодные связи», – сказал он по-русски.

Ранее Милош Земан заявил, что президент США Дональд Трамп стал первым лидером страны, который серьезно относится к своим предвыборным обещаниям и работает над их выполнением.