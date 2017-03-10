Путин подарил Нетаньяху книгу Флавия «Иудейская война»

Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что глава израильского правительства получил в подарок от президента России Владимира Путина книгу «Иудейская война» Иосифа Флавия 1526 года издания.

Эта книга была издана в 1529 году в Италии в переводе на тосканский язык – диалект итальянского языка, имеющий хождение в области Тоскана, передает ТАСС.

«Премьер-министр дал распоряжение передать книгу Национальной библиотеке Израиля», - добавили в пресс-службе Нетаньяху.

В пресс-службе уточнили, что Нетаньяху уже вернулся из России, где провел переговоры с Путиным.

6 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин 9 марта встретится в Москве с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили в ходе встречи ситуацию на Ближнем Востоке в контексте совместной борьбы с терроризмом.

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