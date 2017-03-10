Разработка ракетного поезда «Баргузин» приближается к финишу

Новости про разработку нового поколения БЖРК, которые на некоторое время увяли, снова стали появляться. На этот раз говорят (устами т/к «Звезда» от 7 марта), что «Баргузин» близится к финальному этапу испытаний. Напомню, что бросковые испытания с Плесецка состоялись ранее.

Отказ от БЖРК «Молодец» имел ряд объективных причин, главная из которых — что и ракета, и сам комплекс были сделаны хохлами. Ракета БЖРК и её тех. сопровождение — днепропетровская, а сам поезд и его регламентное обслуживание — павлоградский. В момент разработки и постановки на боевое дежурство это был единый советский ВПК, но потом СССР распался — и к концу 1990-х стало понятно, что эксплуатировать стратегический комплекс с «чужим» сопровождением попросту опасно.

Главный же из технических недостатков, который отмечали противники БЖРК, – это ускоренный износ железнодорожных путей, по которым он передвигался. Их приходилось часто ремонтировать, по поводу чего у военных с железнодорожниками возникали вечные споры. Причиной тому были тяжелые ракеты – весом в 105 тонн. Вдобавок нагрузки на пути при «минометном» старте столь тяжелой ракеты просто чудовищны, и обычное полотно неминуемо разрушалось.

Однако теперь эта проблема снята. Дело в том, что в новых БЖРК тяжелых ракет уже не будет. Комплексы вооружают более легкими ракетами РС-24, которые используются в комплексах «Ярс», а потому вес вагона оказывается сравним с обычным, что среди прочего позволяет добиться идеальной маскировки боевого состава.

Правда, РС-24 имеют всего четыре боеголовки, а на старых ракетах их был десяток. Но тут надо учитывать, что сам «Баргузин» перевозит уже не три ракеты, как было раньше, а вдвое больше. Это, конечно, все равно – 24 боеголовки против 30. Но «Ярсы» – практически самая современная разработка, и вероятность преодоления ПРО у них гораздо выше, чем у их предшественников. Обновлена и система навигации: теперь не надо задавать заранее координаты целей, всё можно будет менять оперативно.

Судя по всему, ракету сейчас вполне смогут вписать даже в 4-осный товарный вагон (с опускающимися упорами), а не обязательно в 6-осный. Какую оболочку ему придадут — рефрижератора ли (которые сейчас массово выбывают из оборота), товарного ли закрытого вагона, спецвагона ли — это пока вопрос. Но с «лёгкой» ракетой массой в 45-50 тонн уже становятся возможными разные варианты, замаскировать такой вагон станет намного проще — ведь исчезнут многие выдающие его визуальные признаки (8-осная база, «крюки», подпоры и т.п.). Три тяговых тепловоза тоже уже, скорей всего, не будут нужны — растаскивать поезд на три позиции теперь не надо.

До 2020 года запланировано принятие на вооружение пяти полков БЖРК «Баргузин» – это соответственно 120 боеголовок.

Ракеты, идущие из Воткинска на БЖРК — соответственно не пойдут на грунтовые комплексы, которые снабжаются машинами МЗКТ. Спрос на эти машины резко упадет. Шасси МЗКТ уже убрали из систем ЗРК Панцирь и С-300/С-400, заменив на российские, постепенно двигаются и работы по отечественному шасси для ПГРК — к 2020 году, когда закончат комплектовать ракетами БЖРК «Баргузин», эти российские шасси уже доведут, и продукция беларусов не потребуется вовсе.