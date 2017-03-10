Россия против Украины в Гааге: чем завершились слушания по иску

В Международном суде ООН в Гааге завершились слушания по иску, который инициировала Украина. Киев требует от России прекратить финансировать «террористические» группы на территории ДНР и ЛНР, а также снабжать их оружием. Россия настаивает, что рассмотрение подобных дел не относится к юрисдикции суда ООН, и отрицает свою причастность к поставкам оружия ополченцам в Донбассе. Суд намерен вынести вердикт до конца апреля. О последних днях слушаний — в материале киевского корреспондента RT.

Слушания по иску Украины к России длились четыре дня. «Слушания по запросу Украины о введении временных мер и применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации завершились сегодня. Теперь суд начнёт своё рассмотрение», — говорится в сообщении на сайте Международного суда ООН в Гааге.

Во время судебных заседаний два полных дня было отдано на изучение претензий Украины. Столько же времени получили представители России для обоснования своей позиции. Украина выдвинула четыре основных требования: обязать Россию эффективно контролировать свою границу, прекратить поставки оружия на территорию Украины, не оказывать поддержку незаконным вооружённым формированиям, а также воздержаться от любых актов этнической дискриминации в Крыму.

Делегация Украины

© UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek

«Нами была подготовлена тщательная дополнительная доказательная база уже к той, которая была предоставлена во время нашей презентации в понедельник. Доказательная база, я уверен, и в части финансирования терроризма, и в части преследования, дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму является очень большой, и у судей будет достаточно доказательств на столе перед ними, что на самом деле происходит в Крыму и на востоке», — цитирует слова руководителя секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Богдана Крикливенко телеканал «112 Украина».

Российская сторона подготовила 800-страничный доклад. Интересы страны представляли немецкий и британский юристы.

Во время заседания они настаивали, что Украина не представила весомых доказательств необходимости рассмотрения этого дела в Международном суде ООН.

Остальные претензии Украины также вызвали вопросы. В частности, английский юрист Самуэль Вордсворт подчеркнул, что все свидетельства поставок оружия ополченцам в Донбасс неконкретные. «Россия заявляет, что Украина накануне не привела никаких фундаментальных доказательств того, что именно Россия поставляет оружие в Донбасс», — отметил он. На своём первом заседании представители России уже сообщали, что повстанцы нашли оружие в шахтах Донбасса, а также забирали его у убегавшей украинской армии..

Кроме того, в первый день представления доказательств российской стороной директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачёв заявил, что летом 2014 года в Донбассе находилось 17 украинских «Буков».

Украину также призвали чётко сформулировать свои претензии по делу о сбитом Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777 летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур и был сбит на востоке Донецкой области. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли. Следствие по этому делу продолжается.

Запрет деятельности «Меджлиса крымско-татарского народа» вызван исключительно мотивами борьбы с экстремизмом в Крыму, дополнил слова Вордсворта адвокат Матиас Форто. «Украина никогда не просила Россию отменить запрет «Меджлиса», — заявил он. По мнению эксперта, Киев никогда даже не пытался обсудить этот вопрос.

Украинская сторона использует Международный суд ООН в качестве площадки для озвучивания политизированных обвинений, говорится в заявлении МИД РФ:

«Россия изложила свою позицию — Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму».

Планируется, что вердикт суд вынесет до конца апреля. Россия признает решение Международного суда ООН в Гааге, каким бы оно ни было, поскольку является участником разбирательства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.