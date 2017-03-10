Россия втягивает Трампа в «украинские обязательства», «федерализация» над Порошенко сгущается

Россия приглашает Соединенные Штаты принять участие в разрешении украинского кризиса – в качестве нового участника переговоров в «нормандском формате». Именно об этом долго просил Киев, но просьба смолкла сразу после победы Трампа на выборах. Что означает данный сигнал Москвы и как его воспримут в Вашингтоне?

В четверг в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем заявил, что вовлечение США «в дальнейшие усилия по безусловному выполнению минских договоренностей было бы весьма и весьма полезным».

Эту идею одобрил и Габриэль, призвав и Россию, и США выразить «свою приверженность минскому диалогу». «Нужно, чтобы ответственность не перекладывалась на какую-то одну из сторон», – сказал Зигмар Габриэль и посетовал, что прекращение огня и отвод вооружений в Донбассе не соблюдаются и «каждые 50 секунд происходит выстрел».

Напомним, что последний раз США открыто участвовали в мирных переговорах по ситуации в Донбассе почти три года назад – 17 апреля 2014 года в Женеве, спустя несколько дней после того, как в регионе начались вооруженные столкновения. Как писала газета ВЗГЛЯД, за одним столом в Женеве тогда встретились Лавров, госсекретарь США Джон Керри и комиссар Евросоюза по международным делам Кэтрин Эштон. Позднее они допустили к столу и киевского эмиссара Андрея Дешицу. С тех пор США влияли на минский процесс только из-за кулис.

Однако в начале осени, еще до победы Дональда Трампа на выборах, президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» упомянул, что не против участия в «нормандском формате» США. «Нужно ли привлекать кого-то другого? Российская позиция такая: мы не против привлекать кого бы то ни было, в том числе наших американских партнеров», – говорил Путин.

«Весь этот кризис порожден двумя игроками»

В ответ посол США на Украине Мари Йованович заявила о том, что Штаты пока сами не хотят присоединяться к переговорам, зато активно поддерживают Киев другими способами. «Мы сотрудничаем с Украиной, имеем консультации с Францией и Германией. Периодически мы также проводим встречи с россиянами, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе. Такой является наша поддержка «нормандской четверки», – говорила она.

На этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Вашингтон, где опять предложил изменить нормандский формат – вместо Германии и Франции ввести в него США. В частности, его идея заключается в перезапуске переговоров сторон, которые подписали Будапештский меморандум. Однако в Госдепе опять не стали комментировать эту идею Климкина.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, бывший глава управления по внутренней политике администрации президента Олег Морозов назвал сигнал Лаврова совершенно понятным. «Весь этот кризис порожден двумя игроками: Европой и прежней американской администрацией. Если бы не их вмешательство в эти дела, то не было бы ни Крыма, ни Юго-Востока, ни жуткого экономического кризиса на Украине», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, минский формат единственный хоть как-то может сдвинуть ситуацию. «Мы уже столько находимся в этом формате и понимаем, что участники с европейской стороны не торопятся принуждать Киев к выполнению минских соглашений. Киеву это очень нравится. Мы заинтересованы, чтобы появилось еще одно направление давления в лице США. По большому счету США невыгодна эскалация конфликта, потому что они не хотят быть в него втянутыми ни в финансовом отношении, ни тем более в военном. Поэтому Лавров и говорит: «Друзья, помогите вашим европейским коллегам принудить Киев к выполнению минских соглашений», – пояснил сенатор.