Россияне начали получать по две пенсии

В России существует большое количество льгот и поощрений, на которые могут рассчитывать пенсионеры. Зачастую граждане нашей страны попросту не знают об их существовании. В частности, мало кто знаком с таким понятием, как две пенсионные выплаты на одного человека.

Сразу нужно заметить, что далеко не все российские пенсионеры могут рассчитывать на две пенсии. Законодательство четко регулирует этот момент, исключая возможность для махинаций с пенсионными выплатами, что иногда в нашей стране практикуется.

На две пенсии в РФ могут рассчитывать военнослужащие, которые в свое время отработали, либо же продолжают официально трудиться на так называемых гражданских должностях. Важно помнить о том, что их возраст должен быть выше пенсионного. Только при соблюдении этих условий военные могут получать две пенсии: по инвалидности или за выслугу лет.

В Пенсионном фонде сделали акцент на том факте, что дополнительная пенсия выплачивается в качестве страховой. На нее человек может в полной мере рассчитывать только в том случае, если его работодатель является ответственным человеком. В частности, для формирования страховой пенсии должны иметься отчисления в Пенсионной фонд за конкретного работника.

Одновременно с этим нужно напомнить, что военные пенсионеры в нашей стране обладают дополнительными льготами, на которые не могут претендовать остальные лица пенсионного возраста. Зачастую они определяются в индивидуальном порядке, поэтому человеку за уточнением информации следует обращаться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

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