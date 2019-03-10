Савичева оценила песню Лазарева для Евровидения

10.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Савичева оценила песню Лазарева для Евровидения
Певица Юлия Савичева прокомментировала песню Сергея Лазарева под названием Scream, с которой артист едет на международный песенный конкурс Евровидение в Израиль.

По ее словам, композиция – «замечательная». Как передает телеканал «360», она уточнила, что болеет за коллегу. Кроме того, ей понравился и клип, снятый на песню для международного конкурса. Савичева пожелала Лазареву удачи. По мнению исполнительницы, Лазарев — «стабильный артист», поэтому его волнение в ходе выступления, вероятно, не отразится на качестве исполнения.

Накануне Лазарев представил песню для Евровидения. Авторами песни Лазарева для Евровидения стали его наставник Филипп Киркоров и композитор Димитрис Контопулос. Клип на песню Scream появился на платформе YouTube. Кроме того, о презентации песни певец написал в своем аккаунте Instagram. За считанные минуты клип набрал более 40 тысяч просмотров.

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