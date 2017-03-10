Сирия: развал обороны ИГИЛ в Алеппо. Тайный договор между Россией и США

Отряды сирийского армейского спецназа Силы тигра при поддержке сирийской и российской авиации продолжили череду внушительных побед над террористами из ИГИЛ в провинции Алеппо.



Силы тигра продвинулись дальше вдоль Евфрата и вошли на авиабазу Джирах.

Теперь, когда удерживаемый игиловцами город Дейр Хафер фактически отрезан от остальной подконтрольной ИГИЛ территории в центральной Сирии, освобождение города станет основной тактической целью правительственных сил.

Эксперты полагают, что после Дейр Хафера правительственные силы, скорее всего, будут наступать вдоль дороги Дейр Хафер – Табка, расширяя, тем самым, буферную зону к востоку от Ханассера и создавая дополнительное давление на отряды ИГИЛ, действующие в районе Ракки.



Тайное сотрудничество между Россией и США по Сирии подтвердилось в случае с Манбиджом, когда Москва и Вашингтон действовали сообща, чтобы не дать турецкой армии и протурецким группировкам боевиков атаковать курдские силы, находящиеся в данном районе.

Есть шанс того, что США и Россия будут действовать совместно для того, чтобы отбить самопровозглашенную столицу ИГИЛ – город Ракка даже несмотря на то, что данное сотрудничество не будет освещаться в крупных СМИ. Если правительственные силы дойдут до Табки, то они перекроют подходы к Ракке с юга. Таким образом, поддерживаемым американцам силам можно будет обойтись без форсирования Евфрата. В этом случае Ракка падет гораздо быстрее, чем ожидают эксперты.



Между тем, Пентагон готовится к наращиванию группировки в Сирии. Новостное агентство Basnews, расположенное в столице Ираксого Курдистана сообщило в понедельник со ссылкой на источник в поддерживаемых американцами Сирийских демократических силах, что американские военные расширяют ВПП аэропорта Кобани, чтобы тот смог принимать крупные транспортные самолеты.



«Источник сообщил, что ранее длина ВПП была 1100 метров, ширина – 60. Ожидается, что она будет расширена до 1700 метров в длину и 110 – в ширину». Кроме того, в статье написано, что вокруг аэропорта будет возведена 4-м стена.



Курдские отряды народной самообороны, составляющие основу СДС, были, предположительно, сняты с охраны района. В настоящий момент аэропорт охраняют американские войска.



Рост темпа операции по возврату Ракки толкнет Вашингтон на увеличение своего военного присутствия в Сирии, переброску новых войск, артиллерии и иной военной техники. Данные силы, скорее всего, будут переброшены из Ирака после окончания операции по зачистке западной части Мосула от игиловцев.

