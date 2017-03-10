США перебросили в Сирию дополнительный военный контингент

10.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

США перебросили в Сирию дополнительный военный контингент

В минобороны США подтвердили сообщения о переброске в Сирию дополнительного контингента американских военных, передает ТАСС.

По словам официального представителя штаба антитеррористической операции " Непоколебимая решимость" полковника ВВС США Джона Дорриана, переброска подразделений осуществляется с целью ускорить операцию по освобождению города Ракки от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ).

Дорриан сообщил, что в район сирийского горда Манбидж, служащий базой для наступления на Ракку, переброшено артиллерийское подразделение морских пехотинцев и военнослужащие диверсионно-разведывательных частей сухопутных сил общей численностью около 400 человек.

Они прибыли в Сирию в течение нескольких последних дней в дополнение к 500 военных США, размещенных в Сирии ранее, сказал представитель Пентагона.

Американские военные не будут принимать участия в военных действиях на передовой линии, заверил представитель Пентагона, их около 400 человек. Военные будут находиться там на временной основе, отметил Дорриан.

 

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