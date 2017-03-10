США решили не оглашать причину смерти Вмталия Чуркина

10.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

США решили не оглашать причину смерти Вмталия Чуркина

Решение властей Нью-Йорка не оглашать причины смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета, заявили в постпредстве России.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что судмедэксперт Нью-Йорка не станет публиковать информацию о причинах кончины Чуркина.

Чуркин ушел из жизни 20 февраля на своем рабочем посту. Как сообщалось, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Чуркин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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