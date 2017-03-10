Теракт: в Турции разбился вертолёт с россиянами во время встречи Владимира Путина и Эрдогана

10.03.2017 В Турции разбился вертолёт с россиянами. Это теракт. Происшествие произошло ровно перед встречей двух президентов России и Турции в Кремле.

Напомню, что это отсылка к уничтожению российского Су-24 над Сирией 24.11.2015 год. В момент, когда произошло это трагическое событие, Владимир Путин проводил встречу с королём Саудовской Аравии Абдаллой II в Сочи. Инцидент чуть не привёл к военному противостоянию, возможно войне, между нашими странами в Сирии.

Ещё напомню, что 28.01.2017 "сигнал" пришёл в момент первого телефонного разговора президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого стороны обсудили широкий круг международных проблем, в том числе, сотрудничество наших государств в борьбе против ИГИЛ в Сирии.

Во время разговора двух лидеров произошёл взрыв заправки у дачного посёлка Пальмира в Махачкале. Это "предупреждение" от Мирового Правительства вызвало немедленную реакцию России - введения в Дагестане режима КТО, "зачистками" вероятных террористов и лиц по оперативной информации связанных с ними, в том числе, на территории Чечни.

Мировое Правительство, устроившее сегодняшний теракт, очень уважает и использует символизм дат. Он позволяет чётко указывать на авторство того или иного преступления и никогда не даёт в руки оппоненту прямых улик. Обратим внимание на цифровой символизм текущего события. Запомним, что сегодня пятница. Путём частичного сложения цифр дня месяца, цифр года получаем 13.10.

Напомню, что произошло 31.10.2016 года в канун Хэллоуина (праздника нечисти) над Синайским полуостровом. Тогда был сбит аэробус A321 российской авиакомпании Когалым Авиа, следующим по маршруту в Петербург. Это событие открытая месть глобалистов - сионистов из Мирового Правительства нашей стране за военное вмешательство в Сирии.

На сегодня США неформально сотрудничает с Россией в уничтожении группировки наёмников ИГИЛ, созданных предыдущей администрацией Обамы-Клинтон-ЦРУ. Россия, Турция, Иран, не смотря на некоторые противоречия, стабильно сотрудничают в Сирии и участвуют в мирных переговорах в Астане. Портал Викиликс и Русские хакеры, сливают компромат на ЦРУ, давая тем самым Дональду Трампу козыри для зачисток в разведке, а в Европе евроскептики готовятся теснить глобалистов уже на выборах во Франции, Германии, Нидерландах. Мир находится в процессе беспрецедентного геополитического противостояния!

Совпадение элементов "почерка" текущего и предыдущих преступлений: - встреча двух лидеров во время провокации (теракта/катастрофа)

- нумерологическое совпадение дат

- схожесть "темного" смысла дат

- единство целей Турции и России, за которых идёт месть

позволяет сделать вывод, что данное событие не является случайностью, даже без официального заключения о причинах аварии вертолёта.

Подозреваю, что мероприятие готовилось заранее и является продолжением мести России за победу Дональда Трампа на выборах США, договорённостей между Россией, Ираном и Турцией по прекращению войны в Сирии.

19.12.2016 года, во время голосования выборщиков в США, был демонстративно расстрелян посол России в Турции Андрей Карлов. Исполнитель убийства, бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, совершая преступление, кричал: "Вы стреляли в беззащитных людей. Во имя Аллаха!", "Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь!", "Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим".

Политическое убийство Андрея Карлова открыло череду ликвидаций российских дипломатов, последним из которых, стал поспред России при ООН Виталий Иванович Чуркин.

Николай Горюшин