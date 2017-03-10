Турция: разбился вертолёт с пятью россиянинами на борту

10.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Турция: разбился вертолёт с пятью россиянинами на борту

На борту вертолета, разбившего в пригороде Стамбула, было четверо граждан России, сообщает телеканал NTV.

Вертолет, который, по информации телеканала, принадлежит группе компаний Eczacibasi, упал на автодорогу в района Бююкчекмедже в условиях сильного тумана. По данным местных властей, погибли не менее пяти человек. Катастрофа произошла в 11.20 мск, через 5-6 минут после взлета. Причиной крушения турецкие СМИ назвали столкновение с неработающей телевизионной мачтой.

Как сообщал NTV, в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.

 

Firefighting helicopter crashes in #Buyukcekmece, #Istanbul https://t.co/VC9SSqrwCe pic.twitter.com/m183luPwje

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 10 марта 2017 г.

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