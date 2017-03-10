Украина: мэр Конотопа в балаклаве изувечил посетителей в своем кабинете. Це Европа!

Бьет - значит любит. Именно так следует характеризовать отношение мэра Конотопа по отношению к посетителям. Совершенно новый и радикально-оригинальный метод общения с пришедшими на прием гражданами, разработал и применил, известный своим стремлением к «свободе», градоначальник Конотопа Артем Семенихин.

Ему, и его единомышленникам в балаклавах, удалось установить экспериментальным путем, что несколько удачных ударов в морду, значительно сокращают время приема граждан и вопрос в буквальном смысле «уносится» за пределы служебного кабинета.

Новый европейский метод приема граждан прочувствовали на себе представители конотопских перевозчиков Роман Одинцов и Роман Доля.

Им, вообще то, очень «повезло»: товарищи пытались попасть на личный прием к заммэру Игорю Степанченко, но встретились с Артемом Семенихиным и группой его неравнодушных друзей, у которых на лицах (для защиты от весеннего солнца) были надеты симпатичные маски. С прорезями для глаз, радикально черного цвета. Обычная амуниция мэра среднего европейского городка, если кто не в курсе.

После дружеского общения с мэром, оба посетителя, почему-то, сразу почувствовали себя дурно и обратились в больницу за медицинской помощью, поскольку остальные вопросы к мэрии Конотопа сразу отошли на второй план. Хотя Артем Семенихин далеко не Кличко, но старается копировать лучших градоначальников Украины. По крайней мере, в боксе…

Странно, но полиция пока никак не квалифицировала такие методы общения мэра с избирателями, видимо считая их вполне законными. Ну а почему нет, если копы сами не стесняются расстреливать граждан, продавать им наркоту и требовать взятки? При таком подходе действия чиновника, избивающего посетителей, кажутся совершенно логичными.

И вообще, может «ходоки» говорили на мове агрессора? Тут разобраться надо, а не выговаривать сгоряча. Тем более, городская власть и без того вся на нервах: только вчера прогнали блокадников Семенченко и снесли его редуты. Ведь партия «Свобода», которую представляет мэр города « в контрах» с представителями львовской «Самопомощи», выступающей против торговли «на крови». Так что тут не только «блокадный», но и предвыборный конфликт. Неудивительно, что чиновники сидят в мэрии в балаклавах и с калашами наперевес. Надо же отражать «агрессию»! В общем, прекрасная европейская страна, джентельменские манеры. И чего все на нее наговаривают и порочат великих укров?