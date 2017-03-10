В Абакане исчез металлический гараж

Владелица обнаружила пропажу не сразу. Нашёлся гараж на охраняемой площадке.

Накануне в полицию Абакана обратилась хозяйка металлического гаража на улице Торосова. Женщина рассказала, что в течение недели не проверяла его, а теперь имущество исчезло. Внутри ничего не хранилось. Ущерб потерпевшая оценила в 70 000 рублей.

Оказалось, гараж приглянулся жителю республиканской столицы 1982 года рождения. Он проходил мимо и заметил, что гараж никто не проверяет. С помощью перевозчика крупногабаритных грузов он вывез металлическую конструкцию на охраняемую площадку, где раньше стоял его собственный гараж. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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