В Абакане из-за короткого замыкания чуть не сгорел магазин

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Огнеборцы подоспели вовремя. Полыхала пристройка к основному зданию. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Сегодня на улице Крылова в Абакане горела пристройка к магазину. Человек, работающий внутри этого помещения, эвакуировался самостоятельно и не пострадал. Как сообщает МЧС России по Хакасии, тушение пожара осложнила сильная захламленность строения и прилегающей территории.

Огнеборцы за три минуты потушили открытое пламя и защитили здание магазина. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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