В Базеле преступники застрелили двоих посетителей кафе

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В результате стрельбы в кафе в швейцарском Базеле два человека убиты, еще один тяжело ранен. Об этом пишет газета Basler Zeitung.

Инцидент произошел вечером в четверг, 9 марта. В кафе «56» вошли двое неизвестных мужчин и произвели несколько выстрелов. После этого они скрылись. Полиция приступила к розыску преступников.

Как рассказали изданию жители, кафе не пользовалось дурной репутацией. Ранее заведение было связано с наркоторговлей, однако с тех пор его владелец сменился, и это теперь «самый обычный паб».

Как отмечает РИА Новости, инциденты со стрельбой в Швейцарии крайне редки, хотя страна располагает одним из крупнейших в мире арсеналов огнестрельного оружия в пересчете на душу населения.

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