В Китае заявили о принятии на вооружение истребителя пятого поколения J-20

ВВС Китая приняли на вооружение истребитель пятого поколения J-20, передает Reuters. Тактико-технические характеристики самолета не обнародованы, однако известно, что он во многом похож на российский прототип пятого поколения МиГ 1.44.

«ВВС Китая приняли в эксплуатацию новейший истребитель пятого поколения J-20, созданный по технологии "стелс". Самолет призван сократить технологическое отставание авиационной техники КНР от истребителей, стоящих на вооружении в США», – говорится в сообщении.

Китай впервые показал J-20 на авиационной выставке в ноябре прошлого года, и многие специалисты тогда отметили недоработки в двигателях истребителя.

Помимо этого, эксперты выразили сомнение в экспортном потенциале летающего аппарата. Они не уверены, что китайский самолет сможет на равных конкурировать с российскими или американскими образцами.