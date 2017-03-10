В ЛНР задержали украинских террористов, охотившихся на лидеров ополчения

Правоохранители Луганской республики задержали группу украинских террористов, которые месяц назад взорвали автомобиль с одним из командиров ополчения Олегом Анащенко. Диверсанты входили в состав законспирированной группы, которую забросили в ЛНР специально для терактов. Все — спецназовцы украинской армии. По оперативной информации, они также могут быть причастны к убийству комбата Гиви.

Министерство государственной безопасности Луганской народной республики заявило о крупной победе: задержана диверсионная группа. Допросы, признания. Найдены склады с оружием и боеприпасами, объявлено о раскрытии крупных преступлений.

Вот одна из подпольных квартир, в которой нашли оружие и взрывчатку. Вот члены диверсионной группы, их признания.

"Проходил допподготовку, которую проводят американские инструкторы на базе Хмельницкая 8-го полка", — говорит задержанный Сергей Иванчук, майор 8-го полка специального назначения ВС Украины.

"Первое наше было задание уничтожить электростанцию Победа возле Свердловки в августе 2016 года", – рассказывает задержанный Иван Деев, военнослужащий 8-го полка специального назначения ВС Украины.

"МГБ располагает информацией о готовящихся спецслужбами Украины покушениях на сотрудников международных миссий, работающих в ЛНР", — сообщает Леонид Пасечник, министр государственной безопасности ЛНР.

Сотрудники спецслужб ЛНР утверждают: на Украине готовят спецназ и для совершения убийств и диверсий в России.

"В настоящее время в городе Старобельске развернут сводный отряд 8-го полка специального назначения численностью 120-150 человек, сформировано четыре диверсионно-разведывательные группы от 12 до 17 человек в каждой", — поясняет Леонид Пасечник, министр государственной безопасности ЛНР.

"Сейчас такая группа находится в населенном пункте РФ Белгород по уничтожению российских военнослужащих", — дает показания задержанный Сергей Иванчук, майор 8-го полка специального назначения ВС Украины.

В августе прошлого года на территории ЛНР действовали шесть украинских диверсионных групп, некоторые их члены задержаны, а некоторые уничтожены. Самый громкий совершенный ими теракт — убийство Олега Анащенко, начальника народной милиции ЛНР.

"Сергей взял фугасное подрывное устройство и пошел заложил в его машину Toyota Land Cruiser 100 под водительское сиденье", — рассказывает задержанный Иван Деев, военнослужащий 8-го полка специального назначения ВС Украины.

"Я привел в действие взрывное устройство, которое подорвало его машину, и он погиб", — подтверждает задержанный Сергей Иванчук, майор 8-го полка специального назначения ВС Украины.

"Это та самая не летальная помощь Украине, обучение искусству убивать. Подготовкой и 8-го полка, и других подразделений спецназначения занимаются военные инструкторы из Литвы, США и других стран НАТО в тренировочных центрах, расположенных на территории Украины", — объясняет Леонид Пасечник, министр государственной безопасности ЛНР.

Глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник утверждает: украинские специалисты имеют отношение и к другим громким убийствам, в том числе Михаила Толстых с позывным Гиви, которое месяц назад было совершено в Донецке.