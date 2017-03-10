В Мосуле археологи обнаружили в подземных ходах уникальные древние артефакты

Недавно открытый учёными древний ассирийский дворец в западной части Мосула оказался под угрозой полного уничтожения из-за тоннелей, которые боевики ИГ* прорыли под уже разрушенными святынями. Археологи обнаружили в подземных ходах уникальные образцы древнего искусства. Исследователи надеются, что им удастся спасти памятники ассирийской эпохи до того, как своды тоннелей рухнут.

По некоторым данным, археологам удалось обнаружить в иракском Мосуле исторические памятники, которые могут подвергнуться дальнейшему разрушению из-за тоннелей, прорытых боевиками ИГ* под землёй.

Как пишет британская The Independent, археологи нашли древний ассирийский дворец, построенный ещё в VII-VI в. до н.э. Учёные надеются, что благодаря этой находке они больше узнают о жизни древней цивилизации.

По данным The Times, внутри тоннелей, прокопанных боевиками, археологи обнаружили древние статуи ассирийских крылатых быков. По версии издания, террористы, прокладывая под городом подземные ходы, могли натолкнуться на памятники культурного наследия.

Эти статуи были найдены в восточной части Мосула, освобождённой от боевиков ИГ*.

Историки давно утверждали, что под одной из мечетей (под мечетью пророка Юнуса) в восточном Мосуле находится древний дворец. Но тогда эти территории были под контролем ИГ*.

Статуи датированы VII в. до н.э. — это период расцвета Ассирийского царства. В тоннеле также были обнаружены барельефы и табличка с вырезанными на ней клинописными знаками.

По одной из версий, боевики намеренно рыли тоннели в поисках предметов древности. Они обнаружили эти артефакты, но не смогли понять их истинную ценность. Поэтому образцы ассирийского искусства уцелели.

Ранее террористы разрушили могилу пророка Иона, проведя серию взрывов на территории Мосула. Учёным частично удалось изучить святыню до захвата города боевиками в 2014 году. Сегодня на месте исторического памятника лишь руины.

Преступления против истории

В 2006 году во время гражданской войны в Ираке джихадисты разбомбили одну из шиитских святынь — мечеть Аль-Аскари, возведённую в 944 году. Её золотой купол был полностью разрушен.

В 2015 году культурное наследие Ирака подверглось массовому уничтожению. Оценить масштабы этой культурной катастрофы невозможно. Под ковшами бульдозеров ИГ* исчез целый город — Нимруд, вторая столица Ассирии. В своё время здесь были найдены многочисленные артефакты из слоновой кости, датированные IX—VIII в. до н.э., а храмовая библиотека города хранила важные древние манускрипты.

Не пощадили новые варвары и прекрасный дворец Ашшурнацирапала II. Такому же планомерному и безжалостному уничтожению подвергся древний город Хатра, считавшийся одним из наиболее сохранившихся полисов эпохи Парфянского царства (I—II века). В городе Хорсабад, на месте которого 2,7 тыс. лет назад располагалась столица Ассирии, боевики разграбили несколько музейных хранилищ, многие памятники были уничтожены.

Наиболее резонансным стало разграбление знаменитого музея в Мосуле и демонстративное уничтожение его экспонатов. Боевики ИГ* разбили кувалдами несколько статуй ассирийской эпохи, в том числе изваяние крылатого быка, созданное в IX веке до н.э. Была взорвана главная библиотека Мосула — человечество навсегда потеряло около 10 000 книг и 700 редких рукописей.

Кроме того, были взорваны мечети Мосула, построенные в XIX веке: Марям хатун, Султана Ваиса, Аль-Хадра.

В 2016 году в окрестностях Мосула боевики разрушили памятник архитектуры — «Врата Бога», которому было более 2 тыс. лет.

Сирийские потери

Одной из самых крупных потерь за последнее время стало разрушение сирийской Пальмиры, которая в марте во второй раз была отбита у боевиков «Исламского государства»* правительственными войсками САР при поддержке ВКС России.

Боевики вошли в город в декабре 2016 года и вновь начали уничтожать тысячелетние памятники культурного комплекса Древней Пальмиры. В январе 2017 года появились сообщения о разрушении части античного амфитеатра в Пальмире, где в мае выступал оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Был повреждён тетракионион — четыре квадратных сооружения с колоннадой.

Министерство обороны России опубликовало видео, которое доказывает факт уничтожения боевиками ИГ* объектов историко-культурного наследия, находившегося под охраной ЮНЕСКО.

Корреспондент RT Лиззи Филан первой из журналистов попала в освобождённую Пальмиру.

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Сергей Рудской сообщил, что операция по освобождению Пальмиры от ИГ* была спланирована и проведена под руководством российских военных советников.

1 марта правительственным войскам удалось перейти в контрнаступление. В результате Пальмира была возвращена сирийцам, а её исторические ценности — всему человечеству.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.