В Омске первоклассник, играя с котом, выпал с пятого этажа

Инцидент произошёл вечером 8 марта, ребёнка доставили в медучреждение.

После падения мальчик сам поднялся на пятый этаж и постучался к соседям, так как его родители были на работе. Соседи вызвали бригаду врачей, те зафиксировали у первоклассника закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Состояние ребёнка оценивают как стабильно тяжёлое, но угроз для жизни нет. Причина падения с балкона – ребёнок потянулся за своим котом, однако животное он не достал и сорвался вниз, сообщает «Вечерний Омск».

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