В ожидании АК-12: чем сегодня воюет русский спецназ

На этой неделе многие средства массовой информации, специализирующиеся на военной тематике, рассказали о необычной модификации автомата «Калашникова», который появился у российского спецназа. В частности, речь шла об использовании неких АК-74М3. Любопытные наверняка искали в интернете расшифровку этой аббревиатуры – и к своему удивлению не обнаружили никакой информации. Что это за загадочный образец, и чем на самом деле вооружены бойцы российского спецназа, рассказывает сайт телеканала «Звезда».

Оружие без названия

Ореол таинственности вокруг АК-74М3 имеет тривиальное объяснение: такого автомата просто не существует. Оружие с этим индексом было представлено в 2011 году на авиасалоне МАКС – как часть перспективной экипировки «Ратник». Оно представляло собой несколько доработанный вариант АК-74. Однако с названием нового образца возникла заминка: по традиции модернизированные автоматы кодируются литерой «М» (например, АК-АКМ), но автомат АК-74М уже существовал. Тогда, не мудрствуя лукаво, оружию придали постфикс «МЗ». Официальной расшифровки этой аббревиатуры нет.

От обычного 74-го «МЗ» отличался, по сути, только крышкой ствольной коробки, имеющей шарнирное крепление спереди (как, скажем, у АКСУ) и жесткое запирание сзади. Таким образом, крышка – у рядового автомата выполняющая функцию простого пыльника – превратилась в несущую конструкцию, пригодную для размещения оптики. Для этого на ней была смонтирована интегральная направляющая Picatinny rail – под западный стандарт MIL-STD-1913.

Тем самым «МЗ» снимал основную претензию к АК – несовместимость с оптическими прицелами. Увы, советская система крепления оптики типа «ласточкин хвост», размещенная на левом боку ствольной коробки, оказалась неудачной – и к настоящему времени окончательно превратилась в рудимент. Новых прицелов под нее практически не выпускается.

АК-74МЗ заинтересовал военных, работы по нему заводом были продолжены. В конце концов, он превратился в АК-12 – претендента на роль нового основного автомата Российской армии, наряду с ковровским АЕК-971. Аббревиатура «МЗ», как и сам первый образец канули в лету.

Собери себе сам

АК-12 еще не готов, он только проходит войсковые испытания. На самом деле, в руках спецназовцев обычные АК-74М, «осовремененные» при помощи комплекта КМ-АК. Грубо говоря, это набор деталей, наподобие конструктора. Комплект был разработан концерном «Калашников» в 2015 году в рамках опытных работ по теме «Обвес».

«Обвес» - это попытка обобщить и переосмыслить все многообразие тюнинга для автоматов Калашникова, выпускающегося как зарубежными, так и отечественными частными компаниями. Если раньше военнослужащие были вынуждены за свои деньги приобретать продукцию американской фирмы Magpul Industries, израильской FAB Defense и других производителей, то теперь к их услугам – штатный набор тюнинга. Что немаловажно, эти изделия проходят военную приемку, в то время как стороннюю продукцию военные устанавливали на свой страх и риск.

В комплект входит цевье с двумя боковыми и нижней планкой для крепления разнообразной фурнитуры, вроде фонарей или лазерных целеуказателей. Передняя рукоятка на цевье, так называемая «тактическая». Эргономичная рукоятка управления огнем, похожая на продукцию FAB Defense. Переходник со штатного приклада АК-74М на телескопические приклады с возможностью складывать их в обе стороны коробки. Приклад такого типа, схожий с изделиями Magpul. Нового типа пламегаситель и предохранитель с «полочкой» под указательный палец (позволят менять режима огня, не отпуская рукоятку).

Самые важные элементы, это ствольная накладка с направляющей Picatinny, крепящаяся через вкладку в цевье, что обеспечивает конструкции достаточную жесткость для размещения предобъективных насадок. И крышка ствольной коробки, фиксирующаяся штифтом в кнопке, на которую она запирается. Сложно сказать, обеспечивает ли это запас прочности для удержания тяжелой оптики, но для легких коллиматорных прицелов, вроде нового российского «Кречета», по-видимому, вполне достаточно.

Все элементы набора могут быть установлены бойцом самостоятельно – вместе или по-отдельности, что позволяет быстро модифицировать оружие под конкретную задачу. По заявлению концерна «Калашников», использование КМ-АК в связке с АК-74М в полтора раза повышает частоту поражения мишеней на дальности до 300 метров.

Новая «сотка»

Отметим, что «Обвес», это не единственная попытка концерна модернизировать АК в преддверье появления АК-12. Еще одним промежуточным звеном между поколениями автоматов является «сотая серия», в которой реализована часть наработок.

На прошедшей выставке IDEX в Абу-Даби «Калашниковым» были представлены три новых автомата под самые распространение калибры – российские 5,45 и 7,62Х39, а также НАТОвский 5,56Х45. Хотя образцы были промаркированы как «Сайга» (семейство охотничьего оружия), они экспонировались вместе с военной продукцией завода. Так что можно предположить, что на самом деле это новая «сотая серия» АК. Образцы изначально включают в себя все улучшения обвеса КМ-АК, плюс они оснащены крышкой ствольной коробки, полностью аналогичной будущему АК-12.

Вы спросите: зачем же одновременно выпускать и «Обвес» и модернизированную «сотую серию», и вообще – не проще ли дождаться окончания испытаний АК-12, и вооружиться сразу им? К чему эти полумеры?

Но ведь каким бы передовым не получился новый автомат, на переоснащение армии уйдут годы. Все это время основным оружием, по-прежнему, будет устаревший АК-74. И «полумера» в виде комплекта тюнинга выглядит разумным паллиативом. Что касается «сотой серии», то она – за счет коммерческой, экспортной ориентированности – позволяет заводу оперативно запускать в серию все конструктивные улучшения. Кроме того, модернизированная «сотка» будет стоить дешевле нового автомата – и может закупаться для родов войск, которым ни к чему все стрелковые новшества АК-12.

Алексей Сивашенков