В редакции газеты «Хакасия» пройдёт встреча с актрисой Степанидой Саможиковой

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Айланыс» Степанида Саможикова откроет цикл встреч в Арт-гостиной Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова с актерами Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген».

Актриса, музыкант, тахпахчи Степанида Саможикова постоянно работает над расширением репертуара коллектива: ищет и воссоздает полузабытые сказания, обрядовые действия, пишет сценарии фольклорных программ, создает танцевальные номера. Встреча с любителями искусства в Арт-гостиной станет своеобразным продолжением празднования юбилея Степаниды Степановны, который она отметила накануне. На встрече в Арт-гостиной Степанида Степановна расскажет о своих планах, о возрождении, сохранении и развитии национального фольклора. Место проведения: редакция газеты «Хакасия». Начало 15 марта в 18 часов. Вход свободный, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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