В России разрабатывают перспективный однодвигательный легкий вертолет, рассказал на первом заседании Авиационной коллегии гендиректор холдинга. По его словам, максимальный взлетный вес новой машины не будет превышать 2 т. Судя по презентации, на нем будет применена соосная система основного винта.

Самые легкие современные вертолеты российской разработки — «Ансат» и Ка-226 — во взлетной конфигурации весят до 3,6 т. На обоих установлены по два газотурбинных двигателя. «Ансат» реализован по традиционной двухвинтовой схеме, Ка-226 — по сосной.

В России эксплуатируются несколько иностранных типов легких однодвигательных вертолетов, в том числе машины Robinson R22/R44 (поршневые), R66, Bell-407/429 и Airbus Helicopters AS350/H125 (все остальные — газотурбинные).

Другой новой разработкой холдинга является перспективный средний коммерческий вертолет (ПСКВ) вместимостью 22 пасс.

В этом году «Вертолеты России» рассчитывают поставить первые четыре вертолета Ми-171А2, рассказал Богинский. В феврале прошлого года сообщалось, что этот тип, представляющий собой последнее поколение семейства Ми-8/17, планируется сертифицировать в I квартале 2017 г.

По словам гендиректора холдинга, поставка пассажирской версии другой новой модели — среднетяжелого Ми-38 запланирована на 2018 г. Первая, транспортная версия этой машиныполучила сертификат типа Росавиации в декабре 2015 г.