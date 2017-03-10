В сенате США поражены, как Путину удалось вытащить Россию из ада Глава сенатского комитета конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер дал интервью USA Today. Он заявил, что Владимир Путин добился, конечно, чрезвычайно многого, но российский лидер располагал при этом ограниченными ресурсами.

"Когда вы смотрите на страну, которая сталкивается с такими проблемами в экономике, сталкивается с такими демографическими проблемами, очень показательно, какого положения на мировой арене он (Путин) достиг с 2012 года", — сказал Коркер.

"Несмотря на то, что у него на руках были не такие уж хорошие карты, он сыграл чрезвычайно хорошо", — заключил республиканец.

Кроме того, речь зашла о "большой сделке" России и США по Сирии. По словам Коркера, планы заключения не имеют смысла. "Что касается того, чтобы находить общий язык с Россией, я полностью за это", — отметил Коркер. Но Вашингтону нужно "разобраться в том, кем россияне являются"; в выстраивании отношений с Москвой следует "действовать медленными темпами".

При этом есть и другие мнения насчет Путина. Вот одно из них: российский лидер контролирует мир от Крыма до Марокко. Как пишет Liberté Politique, Москва уже заручилась поддержкой Сирии и Турции, в то время как Египет всё больше стремится к сближению. Теперь Путин смотрит в направлении Ливии и глубоководного порта в Тобруке, а также налаживает связи с Марокко, чтобы получить выход к Атлантическому океану.

Издание подчеркивает, что суть и масштаб этих изменений европейцы не поняли вовремя "из-за своей исторической безграмотности и идеологических и аналитических заблуждений". Возвращение Крыма в состав России и "превращение Севастополя в неприступную крепость" на самом деле были лишь подготовкой к "средиземноморскому плану" Путина, считает Liberté Politique.

По мнению журналистов, "обеспечив тылы" в Крыму, Россия приступила ко второй фазе своего плана: к укреплению военных баз в Тартусе и в Латакии, что на Западе восприняли лишь как "спасение" сирийского режима. При помощи военной операции в Сирии Путин открыл российскому военно-морскому флоту постоянный доступ к Средиземному морю. А проблемы, возникшие у Турции после инцидента со сбитым российским самолетом, привели к тому, что "Путину удалось настолько запугать президента Эрдогана, что тот понял, что лучше достигнуть взаимопонимания со своим влиятельным соседом, чем его провоцировать".

А китайское издание "Хуаньцю шибао" пишет, что в 2016 году, в то время как многие западные лидеры один за другим мрачно покидали политическую арену, Путин стал одной из ее самых ослепительных звезд. За последние 30 лет Россия пережила три исторических этапа правления Горбачева, Ельцина и Путина. Но в западном обществе преобладает абсолютно противоположная точка зрения. Там Путина резко критикуют за "авторитаризм", "деспотизм" и "наглость" и сравнивают путинскую Россию со свирепым и страшным полярным медведем в царстве холода и стужи.

Путин однажды сказал, что в современном мире слово "демократия" имеет двойные стандарты: все, что выгодно американцам, — это "демократия"; а все, что невыгодно американцам, — это "диктатура".

Россия извлекла уроки из пережитого опыта и больше не будет младшим учеником западного мира. Она начала осуждать западные державы за "двойные стандарты" в вопросе демократии. Политическая элита России наконец осознала, что даже если Россия продолжит с улыбкой приветствовать Запад и идти на компромисс, западные державы все равно не дадут России снова воспрянуть, а будут надеяться, что Россия всегда будет ползать у них под ногами, продолжит слабеть и в конце концов развалится на еще более мелкие части.

Россия, мечтавшая когда-то хотя бы одним шагом ступить в рай западной демократии, вдруг пробудилась после недолгого "сна о свободной демократии". Поплатившись "за обучение" распадом Советского союза и национальным расколом, Россия не достигла настоящей демократии, а пришла к "свободе и власти узкой группы олигархов".