В США найдены уникальные цветные фото Москвы эпохи 1950-х годов

Пользователи Интернета на этой неделе изучают фотографии майора американской армии. На них — Москва начала 1950-х годов. Причем в цвете. Есть немного Ялты, Мурманска, Киева, Ленинграда. Снимки больше полувека пылились в шкафу бывшего сотрудника посольства. Они только сейчас попали в руки к историкам, а с их помощью — во всемирную сеть.

Полвека этот архив не видел никто. Автор — Мартин Мэнхоф — хранил его в шкафу своего дома в штате Вашингтон. Умер сам Мэнхоф, затем скончалась его супруга. Знакомые попросили историка Дугласа Смита осмотреть дом: вдруг есть ценные документы, все же Мэнхоф – отставной майор. А в начале 1950-х годов он служил в посольстве США в Москве. Находка превзошла ожидания.

"Цветных фотографий того времени крайне мало. Хороших, а не покрашенных сегодня. Это возможность увидеть советскую страну в таком натуральном цвете. В то время, как большинство людей думают, что все было серо-плохо, и яркие цвета появились только после распада СССР. Процентов 70-80, по-моему, он хорошо уловил. И, скорее всего, у него и фотоаппарат с пленкой были хорошие. Это, может быть, даже "Кодак". Они же первые, если не ошибаюсь, делали цветную пленку", — отмечает креативный директор "Медиа лаборатории" Дмитрий Бабак.

Сталинская Москва – реальные лица, знакомые фасады. Достраивают высотку МИД на Смоленской. Гостиница "Москва". Дети на фоне Новоспасского монастыря.

"Мы можем видеть Новоспасский монастырь, после которого – огороды. Сам монастырь — частично в руинах. Внутри монастыря живут люди. Там совершенно обычный просторный двор с детишками. Это тоже часть истории, которая отражена и в официальной хронике. Но сложно было рассказать об этом, — отмечает историк архитектуры, член Союза краеведов России Денис Ромодин. — Окрестности Пресни, Дорогомилово, это старые деревянные домики, транспорт и просто люди. Обычная публика, магазины, витрины".

Многие фотографии были сделаны непосредственно из здания посольства США, находящегося тогда на Моховой улице. Оттуда же, с балкона напротив Кремля, Мэнхоф снимает жемчужину коллекции – записывает на кинопленку похороны Сталина. На Красную площадь течет и течет людской поток – прощаться.

Но начальство Мэнхофа, вероятно, интересовало другое – съемка могла пригодиться для политического анализа: кто стал бы преемником вождя.

Еще у Мэнхофа есть кадры Киева, Ялты, Магнитогорска. Впрочем, история майора с фотокамерой кончилась ожидаемо – за шпионаж его выслали из Союза.

Интерес не только российской, но и иностранной публики к снимкам огромный, как к чему-то вроде фотографий из Северной Кореи. Эрудированные наблюдатели в комментариях Мэнхофа сравнивают с Прокудиным-Горским – замечательным фотографом Российской империи, который впоследствии эмигрировал во Францию.

"Пожалуйста, передайте фото библиотеке Конгресса, они должны быть рядом с архивом Прокудина-Горского. У них есть оборудование и ресурсы, чтобы сохранить этот бриллиант истории", — предлагает пользователь Vladimir Victorov.

"Моя мама, вероятно, была соседкой майора Мартина Мэнхофа. В то время она, девочкой, вместе со своими родителями жила в доме рядом с американским посольством. Она запомнила некоторых сотрудников и их детей. Хотя, конечно, им было запрещено общаться, но так или иначе они сталкивались друг с другом, несмотря на запреты", — пишет в Facebook Татьяна Алексеева.

"Это потрясающе. Почему-то именно цветные фотографии кажутся реалистичными. Черно-белые снимки рассматриваешь с мыслью: "Ну, это было когда-то... наверное". Спасибо вам!" – благодарит американского майора Никита Недвецкий.

Историк, открывший коллекцию, уверен – ей требуется постоянная экспозиция. Публикации, вероятно, помогут найти место и спонсора. И скорее всего, в США, за океаном.