В Сургуте открылся детский сад с бассейном, скалодромом и цифровой лабораторией

Новый детский сад № 45 «Волчок» на 300 мест открыт в 38 микрорайоне Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ),

В детском саду имеются бассейн, скалодром и цифровая лаборатория. Кроме того, сад оснащен игровым комплексом с элементами городской дорожной сети, разметкой и знаками, чтобы ребята с малых лет знали, как вести себя на улице.

На территории «Волчка» создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Сургуте потребность населения в детских садах закрыта в октябре 2015 года. Тем не менее, строительство новых объектов продолжается. Только по программе «Сотрудничество» в Сургуте построено девять детских садов за последние пять лет.