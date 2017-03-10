В Сургуте открылся детский сад с бассейном, скалодромом и цифровой лабораторией

10.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
  • В Сургуте открылся детский сад со скалодромом и лабораторией

Новый детский сад № 45 «Волчок» на 300 мест открыт в 38 микрорайоне Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ),

В детском саду имеются бассейн, скалодром и цифровая лаборатория. Кроме того, сад оснащен игровым комплексом с элементами городской дорожной сети, разметкой и знаками, чтобы ребята с малых лет знали, как вести себя на улице.

На территории «Волчка» создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Сургуте потребность населения в детских садах закрыта в октябре 2015 года. Тем не менее, строительство новых объектов продолжается. Только по программе «Сотрудничество» в Сургуте построено девять детских садов за последние пять лет.

  • В Сургуте открылся детский сад со скалодромом и лабораторией

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