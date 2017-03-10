В Хакасии Кадастровая палата и Росреестр проведут «горячие линии»

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 13 по 17 марта с 9 до 17 часов специалисты Управления Росреестра совместно с Кадастровой палатой РХ проконсультируют жителей республики.

В Управлении Россреестра можно будет получить консультации о том, как оформить право собственности на недвижимость (телефоны для консультаций: 22-57-26, 22-61-27); какими услугами ведомства можно воспользоваться через официальный сайт Росреестра (телефон для консультаций: 22-48-02); какая ответственность грозит собственникам земли за нарушение земельного законодательства (телефоны для консультаций: 22-47-73 и 24-45-84); как оспорить кадастровую стоимость недвижимости, если вы с ней не согласны (телефон для консультаций: 22-86-35). Также одновременно с Управлением звонки будут принимать специалисты Кадастровой палаты. На вопросы, касающиеся приема заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, ответят по телефону 22-39-37, дополнительный 2207. Разъяснения по порядку предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости можно будет получить по телефону 24-45-74, дополнительный 2261. Вопросы по определению кадастровой стоимости недвижимости можно задать по тел. 22-39-37,  дополнительный 2210, сообщается на сайте абаканской мэрии.

 

 

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