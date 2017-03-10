В Хакасии компьютер помог судебным приставам поймать 12 должников-автомобилистов

Совместный рейд сотрудников УФССП и ГИБДД проходил на одной из оживлённых улиц Абакана.

С помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» исполнители вычислили неплательщиков, проезжающих на автомобилях отечественного и зарубежного производства. На легковые автотранспортные средства 12 граждан наложен арест. Судебные приставы отметили пользу и эффективность АПК «Дорожный пристав». Теперь подобные рейды будут проходить на дорогах Хакасии чаще, сообщили в УФССП России по РХ.

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