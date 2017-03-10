В Хакасии создадут платья с принтом, стилизованным под Боярскую писаницу

Театр моды «Алтыр» представит новую коллекцию на VII Международном культурно-туристском форуме. Работа над созданием образов уже началась.

В министерстве культуры Хакасии состоялось заседание рабочей группы по подготовке VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития». Главной темой стала презентация эскизов новой коллекции дизайнера хакасского костюма, руководителя театра моды «Алтыр» Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева Марины Мамышевой.

Новую коллекцию известный модельер создает, вдохновляясь философией скифского периода. Автор хочет отразить в костюмах богатую древнюю историю Хакасии и сакральную культуру предков. Стоит особо отметить, что Марина Мамышева не занимается реконструкцией хакасского национального костюма. Дизайнер создает стилизованные наряды на основе хакасских с учётом современных тенденций.

"В данной коллекции мне обязательно хочется использовать кожу и мех. Характерными для скифского периода были прямые линии и простой крой. Поэтому хочется подчеркнуть фактуру ткани, добавить элементы и узоры скифского периода. Обратите внимание на бахрому – она добавит художественной выразительности и динамики, когда модель будет двигаться по подиуму. Ещё предстоит поработать над головными уборами", - говорит дизайнер.

В качестве акцента в костюмах используется красный цвет, характерный для скифского периода. Возможно, несколько платьев украсит принт, стилизованный под Боярскую писаницу.

"Марина – законодатель новой тенденции в хакасской одежде, - отметила министр культуры Хакасии Светлана Окольникова. - Самое главное, что у неё все идет от книги, от музейных фотографий, она может обосновать каждую деталь на своих костюмах и объяснить, откуда и как она появилась на платье".

Дизайнеру предстоит доработать эскизы, подобрать материалы и создать сами костюмы. Презентация новой коллекции Марины Мамышевой состоится в рамках VII Международного культурно-туристского форума, который пройдет с 29 июня по 2 июля в Хакасии.

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