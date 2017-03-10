В Хакасии ВАЗ врезался в столб: пострадала девушка

Водитель выбрал неправильную скорость, не справился с управлением, съехал на обочину, где и встретился со столбом.
Накануне в селе Туим произошло ДТП в котором пострадала девушка. Водитель 1991 года рождения за рулём ВАЗа выбрал неверную скорость для движения. На заснеженной дороге автомобилист не справился с управлением, съехал на левую обочину, где встретился с деревянным столбом.
В результате ДТП, пассажир ВАЗа, девушка 1995 года рождения, получила вывих левой ключицы и ушиб грудной клетки. Пострадавшая не госпитализирована.
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