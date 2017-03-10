В заповеднике «Хакасский» прошли противопожарные учения

На участке «Озеро Иткуль» состоялись противопожарные учения инспекторов заповедника.

По легенде, возгорание произошло в охранной зоне степного участка и пожарным расчётам необходимо оперативно собраться и прибыть на место для ликвидации природного пожара. В ходе тренировочного занятия совершенствовали навыки работы инспекторов, отработали тактические действия в команде и проверили способность оценивать сложившуюся ситуацию и принятие решений. Участники тренировки продемонстрировали готовность малых лесопатрульных комплексов, проинспектировали техническое состояние пожарной техники и инвентаря: пожарных цистерн, машин Silant, разбрызгивающих устройств, мотопомпы и ранцевого лесного огнетушителя, сообщили в заповеднике. В течении недели состоятся учения в Абазе на базе пожарно-химической станции заповедника «Хакасский».

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