Встреча Путина и Эрдогана пройдёт на фоне крушения вертолёта с росиянами в Турции

В Москве состоится встреча президентов России и Турции. По мнению опрошенных RT экспертов, переговоры предстоят сложные и до восстановления отношений в полном объёме ещё далеко. Основные темы дискуссии — координация усилий в борьбе с международным терроризмом, урегулирование кризиса в Сирии, расследование убийства посла РФ Андрея Карлова и строительство газопровода «Турецкий поток». От чего зависит взаимопонимание между сторонами — разбирался RT.

По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган «обсудят весь комплекс вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей».

Предлагаемые обстоятельства

Со времени последней встречи Путина и Эрдогана на мировой политической арене произошли заметные изменения. Сирийская армия при поддержке российских ВКС теснит исламистов по всем фронтам, Трамп прокладывает новый внешнеполитический фарватер — в обход Турции, официальные представители ЕС открыто критикуют Эрдогана, а в его стране усиливаются политические противоречия. Все эти факторы неминуемо повлияют на позиции сторон и на ход предстоящих российско-турецких переговоров.

Эрдоган подошёл к переговорам в Москве с целым багажом проблем. Вчерашние союзники читают ему отповеди, влияние Турции в регионе далеко не безоговорочно, не удаётся урегулировать внутриполитический кризис, на носу — важнейший для президента референдум по изменению Конституции.

«Ситуация в Турции очень тяжёлая: на внешнеполитическом направлении — полный провал: ухудшились отношения с ЕС, США. Не лучше обстоит дело с соседями — Грецией, Арменией. Внутри страны — конфликт за конфликтом, — заявил RT ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян. — И в этой ситуации Эрдоган должен вести переговоры с Россией».

По мнению политолога, турецкая сторона будет вынуждена идти навстречу России. Если Эрдоган начнёт конфликтовать с Москвой, это похоронит Турцию. Однако и у РФ есть своя заинтересованность в Турции, прежде всего в сотрудничестве по урегулированию сирийского конфликта.

«Россия заинтересована в том, чтобы закончить операцию в Сирии, — подчеркнул в интервью RT руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. — Поэтому мы и согласились на операцию «Щит Евфрата».

Эксперт также отметил, что апрельский референдум в Турции об изменении конституционного строя очень важен для Эрдогана, поэтому на переговорах турецкий лидер должен будет продемонстрировать своему электорату, что он отстаивает национальные интересы и ведёт диалог с Москвой на равных. И для успеха переговоров нужно, чтобы российская сторона немного подыграла Эрдогану.

Сирийская карта

Предстоящий визит турецкого президента в Москву призван внести определённость по целому ряду направлений, касающихся повестки двусторонних отношений. Однако, по мнению экспертов, для России на этих переговорах главный вопрос — сирийский, а для Эрдогана — курдский.

«Как уточнял советник президента Турции Ильнур Чевик, центральной темой обсуждения двух лидеров станет Сирия, — пояснил в интервью RT Мавашев. — Речь пойдёт о закреплении тех шагов, которые были достигнуты, — наше взаимодействие в рамках проводимой Турцией операции «Щит Евфрата».

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РИА Новости

Главам двух стран, по словам эксперта, предстоит договориться по острым вопросам на Ближнем Востоке: это проблема курдов, контроль над городом Манбидж, в котором укрывались террористы, турецко-иранское взаимодействие (Иран уже не скрывает, что на территории Сирии находится его ограниченный контингент).



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«Эрдоган будет добиваться понимания России в курдском вопросе — недопущения формирования курдского анклава в северо-восточной части Сирии, — подчеркнул Степанян. — Турки опасаются, что может быть сформирована курдская автономия, а это повлияет на юго-восток Турции и может привести к формированию независимого государства на территории Турции».

Экономический вопрос

Лидеры двух стран также примут участие в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

«Этот институт во многом оправдал себя как формат двустороннего взаимодействия, — отметил Мавашев. — Именно Совету будет поручено снятие ограничительных мер, в том числе продуктового эмбарго со стороны России».

Однако, несмотря на то что Путин и Эрдоган заявили о желании выйти на новый уровень экономических отношений, быстрое улучшение в этой сфере невозможно. В первую очередь, по мнению Степаняна, — из-за недоверия к турецкому рынку со стороны российского бизнеса.

«Есть настороженное отношение к турецкому бизнесу, — заявил эксперт. — Это не позволяет перейти на новый уровень экономических отношений».

Важный пункт повестки переговоров — энергетическая тема: строительство газопровода «Турецкий поток» и сооружение первой турецкой АЭС «Аккую». Основные детали проекта газопровода были обсуждены и улажены ещё до кризиса. И теперь необходимо перейти от возобновления договорённостей к делу. То же самое касается и строительства атомной станции.

Reuters

Безопасность для туристов

Ещё один камень преткновения для налаживания двусторонних связей — безопасность. Теракты в Турции и убийство российского посла никак не способствуют снятию напряжённости в этом вопросе.

«На переговорах речь, конечно, пойдёт об обеспечении безопасности наших компаний в Турции», — считает Мавашев.

От того, удастся ли Эрдогану навести порядок в стране, во многом зависит и возвращение в Турцию российских туристов.

За время кризиса в российско-турецких отношениях отечественные туристы успели переориентироваться на внутренний рынок и найти альтернативу турецким курортам. Поэтому Эрдогану нужно будет чем-то привлечь россиян. Например, безвизовым режимом, который может предложить турецкая сторона.

Отель Kremlin Palace. Турция, Анталья

globallookpress.com

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Шагом в налаживании взаимодействия по вопросам безопасности должна стать и ратификация Советом Федерации договора между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников.

«Это подтверждает намерение сторон взаимодействовать по целому спектру вопросов безопасности, не только по терроризму», — сказал Мавашев.

По мнению Степаняна, для решения всех накопившихся двусторонних проблем необходимо выйти на приемлемый уровень доверия. От этого зависит, смогут ли страны преодолеть последствия кризиса в отношениях.

«Для нас один из главных вопросов — насколько искренен Эрдоган по отношению к России, — отметил эксперт. — Есть опасения, что, если американцы начнут ласково обращаться с Турцией, турки повернут свою политику в сторону Запада».