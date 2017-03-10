Хакерские программы ЦРУ Джулиан Ассанж щедро передаст IT-компаниям

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж передаст технологическим компаниям хакерские программы ЦРУ. Это будет сделано для того, чтобы они смогли усилить безопасность своего программного обеспечения. Об этом Ассанж заявил в ходе прошедшей пресс-конференции. Ранее WikiLeaks начал публикацию утечек из ЦРУ под названием Vault 7, в которых содержались отрывки кода вредоносных программ, используемых американскими хакерами.

WikiLeaks предоставит технологическим компаниям сведения о хакерских инструментах ЦРУ, оказавшиеся в распоряжении сайта, сообщил в четверг его главный редактор Джулиан Ассанж.

«Учитывая, что это будет самым разумным действием в данной ситуации, а также обратив внимание на призыв самих компаний, мы решили сотрудничать с ними (IT-компаниями. — RT), предоставить им эксклюзивный доступ к дополнительным техническим деталям, которые у нас есть, чтобы они смогли принять необходимые меры для защиты своих программ», — заявил Ассанж в ходе пресс-конференции.

Напомним, что в ходе публикаций документов Vault 7 стало известно, что в структуре ЦРУ есть подразделение, занимающееся разработкой вредоносного софта для устройств iPhone, Google и Samsung.

Представитель ЦРУ опроверг обвинения Ассанжа, упрекнув WikiLeaks в ангажированности.

«Как мы уже отмечали ранее, Джулиан Ассанж вовсе не является последним оплотом истины и твёрдых принципов. Несмотря на усилия Ассанжа и ему подобных, ЦРУ продолжает собирать развединформацию за рубежом, чтобы оградить Америку от террористов, враждебных государств и других противников», — заявил представитель агентства Джонатан Лиу.

Некоторые компании поспешили заявить, что их недавние обновления уже устранили бреши в безопасности, которые были описаны в опубликованных документах ЦРУ. В частности, Apple сразу же после публикации Vault 7 заявила, что указанные в утечках проблемы были исправлены в последнем обновлении операционной системы iOS.

Ассанж сообщил, что это не последние документы ЦРУ, которые имеются у него в распоряжении, и они также скоро будут преданы огласке. Вдобавок он отметил, что утечка документов указывает на «разрушительную некомпетентность» ведомства.

«Это исторический факт разрушительной некомпетентности — создать подобный арсенал и хранить его в одном месте без защиты», — заявил Ассанж на пресс-конференции.

По его словам, ЦРУ потеряло контроль над «целым арсеналом кибероружия». Ассанж сообщил, что мишенями хакеров агентства были десятки тысяч объектов по всему миру.

«Речь идёт о десятках тысяч мишеней и объектов, при этом многие из них до сих пор не установлены по причине того, что ЦРУ разделяет свою деятельность между различными отделами», — сказал Ассанж на пресс-конференции.

По его словам, мишенями становились многочисленные объекты на территории Европы, США, а также Южной Америки. При этом среди латиноамериканских государств чаще всего кибератакам подвергались Бразилия и Эквадор.

Через несколько часов после окончания конференции пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Ассанж нанёс ущерб национальной безопасности страны.

«Правительство США имело позицию относительно Джулиана Ассанжа. Это было в прошлом, и я не вижу, чтобы что-то тут изменилось. Он ослабил и подорвал нашу национальную безопасность», — заявил Спайсер.

Ранее сообщалось, что юристы Ассанжа могут попросить американского президента Дональда Трампа о прекращении расследования дела WikiLeaks.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — с тех пор, как он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США.

Ведущая телеканала RT Анисса Науэй выяснила, как американские СМИ отреагировали на новость о некомпетентности своего главного разведывательного агентства.