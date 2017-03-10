Южная Корея пошла по стопам Украины: импичмент президенту и беспорядки на улицах

Что-то это нам напоминает…

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента Пак Кын Хе за который ранее проголосовал парламент страны. Президентские выборы будут проведены в течение 60 дней, т.е. 9 мая 2017 года у Южной Кореи должен появиться новый президент.

Решение об импичменте президенту, поддержали единогласно все восемь судей. Согласно южнокорейскому законодательству, президент теперь может быть немедленно отстранена от власти. Что касается Пак Кын Хе, она является первым демократически избранным президентом Южной Кореи, лишенным этой должности и теперь может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции.

Политический скандал в Южной Корее, переросший в кризис и подобие Майдана разразился после того, как в конце октября 2016 года журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Вы представляете себе эту картину?

О ужас, среди записей «внезапно» оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе. Местные «патриоты»-грантоеды тут же подняли волну негодования и никого даже не интересовала подлинность находки из мусорного бака. Однако любители майданов «выяснили», что указанные речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет «гадалкой» при президенте! Теперь следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды. Вы скажите бред? Ну на фоне Украины таки да. Но корейцам надо на собственной шкуре проверить эту гипотезу. Хотя некоторые в корне не согласны с происходящим.

Так полиция Сеула сообщает про уже двух погибших во время протестных акций, участники которых выступают против решения Конституционного суда об импичменте президента страны Пак Кын Хе. Один из погибших — 72-летний мужчина, который получил многочисленные травмы головы, выпав из полицейского автобуса напротив здания Конституционного суда страны. О личности второго погибшего информации скромно умалчивается.

Зато журналисты из разных стран, поддерживающие импичмент, пиарятся на своих травмах вовсю. Особенно хорошо это получается у японских «товарищей» из информационного агентства «Киодо». Знакомая картина не находите?

На фоне всего происходящего очень гармонично смотрится история с южнокорейским гигантом индустрии — компанией Самсунг, крупнейшим конкурентом японских, европейских и американских компаний. Еще полгода назад американский хедж-фонд Elliott Management и другие «побратимы» настойчиво предложили Самсунгу разделиться на несколько частей. И о чудо, это таки произошло. Совпадение правда? Это бизнес, ничего личного.