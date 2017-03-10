Захарова для ЦРУ США: ждём комментариев о публикациях WikiLeaks

10.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Захарова для ЦРУ США: ждём комментариев о публикациях WikiLeaks
 
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела еженедельный брифинг для журналистов по актуальным вопросам международных отношений и внешней политики. Она выразила надежду, что спецслужбы США ответят на опубликованные WikiLeaks документы, поскольку содержащаяся в них информация несёт угрозу всему миру. Вместе с тем Захарова отметила, что схватка политических элит в США продолжается и она не ожидает прекращения информационной войны. В конце мероприятия болгарский журналист поздравил дипломата с 8 Марта и подарил ей национальный костюм. Захарова пообещала подготовить фотоотчёт. RT вёл текстовую трансляцию.
 

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