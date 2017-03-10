Звёздный Десант России: научная фантастика становится реальностью

Американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн ещё в 1959 году сформулировал принципы войны 21 века. Удивительно, что дар предвидения мэтрабыл проигнорирован в самих США. Но зато современная армия Российской Федерации в полной мере, которые были озвучены в романе Хайнлайна «Звёздные Рейнджеры».

Почти неограниченные ресурсы США и временное превращение мира в однополярный сформировали военную доктрину американцев — полное доминирование на поле боя. Огромные затраты ресурсов, неповоротливость, долгая военная кампания в каждом внешнеполитическом противостоянии, неспособность быстро выйти из ситуации, даже если она откровенно проигрышная.

А вот у России ситуация была совсем другой. Довольно скромная по численности армия, которая требовала реформирования и перевооружения, огромные территории российского государства, ограниченные ресурсы, последствия геополитического поражения 1991 года.

Но именно «вежливые люди» России стали звёздными рейнджерами современного мира. А совсем не хвалёные морпехи США.

Почти по тем же принципам, которыми руководствовалась литературная «звёздная пехота», сейчас действуют ВС Российской Федерации. Принцип этот можно назвать как «разумная достаточность».

« — Если бы ты хотел проучить малолеток, ты стал бы рубить им головы?

— Нет, сэр.

— Конечно, нет. Ты бы их отшлепал. Точно так же бывают обстоятельства, когда глупо уничтожать вражеский город бомбой: это все равно что отшлепать мальчишку топором.

Война — не простое насилие, убийство. Война — это контролируемое насилие, предполагающее определенную цель. А цель — это поддержка решения правительства силой. Нельзя убивать противника только для того, чтобы его убить. Главное — заставить его делать то, что ты хочешь. Не убийство… а контролируемое и целесообразное насилие».

Именно это и происходит практически во всех современных конфликтах, где ССО и ВКС России оберегают национальные интересы и национальную безопасность Российской Федерации.

С помощью ССО и ВКС РФ решается политическая задача, обозначается вектор политического давления — и армия уступает место дипломатам.

Могли бы Вооружённые Силы России уничтожить террористические формирования ВСУ и украинских нацбатов? Несомненно могли бы. И даже превратить в щебень города, где окопались бандиты и нацисты, пришедшие к власти после Майдана.

Но это было бы именно «отшлёпать мальчишку топором». А Украина — это подросток. Злой, жестокий, испорченный, невоспитанный подросток. Который любит мучить живых существ, а затем позировать на камеру с искалеченными телами жертв. Но даже такого подростка рано или поздно можно перевоспитать — а также заставить вести себя прилично и минимум нейтрально.

«Существует дюжина различных способов проведения массированного уничтожения с помощью кораблей и ракет различных видов, катастроф такого масштаба, что войну можно считать законченной, так как целый народ или целая планета просто перестает существовать. Мы привносим в боевые действия избирательность, делаем войну таким же личным делом, как удар по носу. Мы можем действовать избирательно, создавая давление в определенной точке и на определенное время».

«Вежливые люди» России, как «звёздные рейнджеры», и ВКС России, как «звёздный флот Федерации», сделали войну именно «личным делом» и «ударом по носу». После которого приходят в себя хоть буйные арабы, хоть жестокие украинские обитатели.

И в Сирии, и на Украине, и скоро в Ливии «звёздные рейнджеры» России будут упорно, спокойно и деловито учить буйных аборигенов цивилизованному подходу и гуманности.

ВС РФ применяют ровно столько силы, сколько необходимо для политического давления, чтобы военная сила уступила место дипломатам. Если инопланетяне не поймут цивилизованного языка, снова вступят в дело ССО и ВКС. И так до тех пор, пока умеренная игиловская* оппозиция в Сирии и умеренная нацистская власть на Украине не сядут за стол переговоров. Эта музыка может быть вечной для тех, кто не умеет понимать прозрачные намёки «вежливых людей».

ССО и ВКС России приходят, наносят точно выверенный удар с чётко просчитанной силовой компонентой — и уходят. Они как квантовый эффект кота Шредингера. «Вежливые люди» одновременно и есть, и их нет.

И появиться они могут в любой момент. До тех пор пока в целевом регионе не наступит мир, стабильность и возможность для политического диалога.

И в текущий момент именно Вооружённые Силы России более всего готовы к вызовам будущего. Благодаря правильной стратегии и тактике применения силы. А совсем не наш геополитический противник Соединённые Штаты Америки.

И когда-то в отдалённом будущем именно о российской звёздной пехоте можно будет процитировать финальные строки романа Роберта Хайнлайна:

«Мой отрядный положил руку на плечо моего скафандра.

— Как на учениях, сынок.

— Да, отец, — я сразу перестал дрожать. — Со мной всегда так, пока я жду.

— Я знаю… Все в порядке, сэр?

— По-моему, да, папа.

Я легонько ударил его в бок, потом ребята из команды флотских усадили нас в капсулы. Дрожь больше не возобновлялась, я доложил:

— «Сорвиголовы» Рико готовы к выбросу!

— Тридцать одна секунда, лейтенант. — Пауза. Потом она добавила:

— Желаю удачи, ребята! В этот раз мы зададим им жару!

— Обязательно, капитан.

— Приготовиться. Немного музыки, пока ждете? — Она включила запись: «Во имя вечной славы пехоты…»

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация.