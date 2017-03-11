29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

11.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Природа прекрасная своим изобилием и разнообразием. Но человек своим вмешательством создает трудности в жизни животных и птиц. К сожалению, поступает всё больше сообщений о гибели животных из-за неосторожного поведения людей.

Недавно на побережье Германии были найдены 29 мертвых кашалотов. Их желудки были полны пластиковых отходов. Это говорит о том, что люди должны прекратить делать из океана свалку для мусора.

Вот как это было…

29 мертвых кашалотов были найдены на берегу Северного моря в Германии
29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Согласно пресс-релизу Национального парка Ваттовое море, у многих китов в желудках были найдены пластиковые отходы
29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Среди мусора, найденного в желудках этих гигантских млекопитающих, были 13-метровая сеть и 70-сантиметровый кусок пластика от автомобиля
29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Это происходит повсюду из-за того, что люди с неиссякаемым пренебрежением относятся к морской флоре и фауне
29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Этого мертвого кашалота выбросило на берег Калифорнии
29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

И это далеко не первый подобный инцидент
29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Такие находки были зарегистрированы и в Соединенном Королевстве

29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Согласно результатам исследования, около 80% всех пластиковых отходов, выброшенных на суше, в конечном итоге оказываются в океане

29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Если вы не хотите стать причиной гибели животных — активно действуйте против загрязнения Земли пластиком!

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
74, за 0,323