29 мёpтвых кашалотов найдено на берегу Германии, но самая страшная находка оказалась в их желудках

Природа прекрасная своим изобилием и разнообразием. Но человек своим вмешательством создает трудности в жизни животных и птиц. К сожалению, поступает всё больше сообщений о гибели животных из-за неосторожного поведения людей.

Недавно на побережье Германии были найдены 29 мертвых кашалотов. Их желудки были полны пластиковых отходов. Это говорит о том, что люди должны прекратить делать из океана свалку для мусора.

Вот как это было…

29 мертвых кашалотов были найдены на берегу Северного моря в Германии



Согласно пресс-релизу Национального парка Ваттовое море, у многих китов в желудках были найдены пластиковые отходы



Среди мусора, найденного в желудках этих гигантских млекопитающих, были 13-метровая сеть и 70-сантиметровый кусок пластика от автомобиля



Это происходит повсюду из-за того, что люди с неиссякаемым пренебрежением относятся к морской флоре и фауне



Этого мертвого кашалота выбросило на берег Калифорнии



И это далеко не первый подобный инцидент



Такие находки были зарегистрированы и в Соединенном Королевстве

Согласно результатам исследования, около 80% всех пластиковых отходов, выброшенных на суше, в конечном итоге оказываются в океане

Если вы не хотите стать причиной гибели животных — активно действуйте против загрязнения Земли пластиком!