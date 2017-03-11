АТР: США готовятся воевать с Китаем?

Умнейшие говорят, что и убийство Ким Чен Нама, и майдан в Южной Корее, и ракетные испытания Северной Кореи, повлекшие за собой развертывание американского ПРО в Южной Корее — это всё звенья одной цепи. А именно — выстраиваемой сейчас политики США против Китая.

В общественном сознании принято считать, что КНДР и США — это непримиримые враги, но на самом деле это не совсем так. КНДР вполне может подыгрывать США. Все эти игры в «ядерно-ракетное устрашение» со стороны КНДР всегда выступают удобным поводом и прикрытием США для наращивания ПРО и военной группировки в регионе. Так получилось и в этот раз.

Начну с ракетных пусков КНДР и с отношений Северной Кореи с Китаем (поскольку именно в этих отношениях и кроется ключ к тому, зачем КНДР вообще запускает эти ракеты).

Китай и Северная Корея раньше были крепчайшими союзниками. Одно только участие Китая в Корейской войне чего стоит. И так всё было вплоть до прихода Си Цзинпиня. Дело в том, что раньше отношения Китая с Северной Кореей проходили через группу бывшего генсека КНР Цзян Цзэминя и его ближайшего помощника — главы китайского КГБ — Чжоу Юнкана. Когда Си Цзинпинь пришел — он стал вычищать всю Цзян Цземиновскую группу, а Чжоу Юнкана вообще посадил. Тут-то и наступило охлаждение.

К тому же Северная Корея сидела на китайских дотациях, в то время как Корея Южная предлагала китайцам современные технологии и свой финансовый капитал. Как итог, Китай стал с Южной Кореей общаться больше, чем с Северной. Я думаю, поэтому Северная Корея и пошла на договорняк с США. Один из вариантов такого «сотрудничества» — КНДР устраивают свои учения ракет, а в ответ американцы размещают ракеты в Южной Корее, плюс Япония усиливает армию.

Но провернуть такое можно только с согласия Южной Кореи, а тут-то и появляется загвоздка. Дело в том, что Южная Корея сейчас это торговый партнер Китая №1 в Азии. Причем Южная Корея экспортирует в Китай больше чем оттуда импортирует. Конкретно в 2015 году, экспорт Китая в Юж.Корею — 101,5 млрд. долларов, а импорт из Кореи 174,6 млрд.долл. — как видите, разница 73 миллиарда долларов, причем в пользу Кореи! Чтобы такой поток бабла прервать, надо устроить майдан, не иначе, добровольно от такого никто не откажется.

Напоминаю, что абсолютно идентичная ситуация с испытаниями происходила уже ровно год назад. Тогда тоже были пуски ракет и были попытки США разместить ПРО в Южной Корее. Тогда Китаю удалось решить этот вопрос. Во-первых, был запрещен импорт из Северной Кореи угля и руды, что составляет 90% всех валютных поступлений этой страны. Во-вторых, был неявный саботаж американских действий со стороны прокитайского президента Южной Кореи. И в-третьих, были переговоры с Обамой и Киссинджером, где удалось договориться.

В этот раз Китай опять прекратил импорт угля из Сев.Кореи. Хотят их придушить экономически, чтобы не играли на руку пиндосам. Но в отличие от прошлого года, теперь мы имеем майдан в Южной Корее и импичмент южнокорейского президента Пак Кын Хе, которая была хорошим другом Китая (точнее, хорошим другом южнокорейского бизнеса, который, в свою очередь, дружит с Китаем). Ну и раньше договорняк США с Китаем был возможен благодаря администрации Обамы, которая подвязана на тех же Сороса и Баффета, которые выступают за дружбу с Китаем — а теперь в Белом доме сидит Трамп, который ярый враг Китая. Не договориться.

Конечно, Трамп сейчас полностью поглощен внутренней политикой, вряд ли у него есть время на такие комбинации. Плюс майдан в Южной Корее начался еще задолго до Трампа — те же силы, что и в прошлом году, решили попробовать рестартовать заход под нового президента. Однако проблема как раз в том, что так, как прошлый раз — у Китая купировать ситуацию уже не получается. Обстановка изменилась.

Не стоит забывать, что вся эта заваруха с ракетами началась после убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама. Кем был Ким Чен Нам? В первую очередь он был связкой между Китаем и северокорейской старой партийной элитой. В частности, есть версия, что Ким Чен Нам, равно как и ряд бежавших в Китай северокорейских чиновников, держались Китаем на случай политического кризиса в Пхеньяне, чтобы в случае чего поставить там во власть сразу группу своих ставленников.

Так что убийство Ким Чен Нама — это еще один удар по связи Китай–КНДР, причем по времени это совпадает с ракетными испытаниями КНДР, повлекшими напряженность в регионе. И как результата всей этой сложной политической комбинации – Америка начала разворачивать противоракетный комплекс THAAD в Южной Корее, вопреки мнению Китая.

Теперь еще и Япония «выражает глубокую озабоченность действиями Северной Кореи», и тоже не прочь на этом фоне нарастить свою военную мощь, которая была ограничена по результатам Второй Мировой.

И тут понятно, что всё это направленно не против Северной Кореи, которую Китай тут же стал давить экономически, а в первую очередь против Китая.

А причина этого антикитайского давления очень проста – Китай растет слишком быстро, а весь Западный мир и его союзники стагнируют. Если позволить Китаю еще беспрепятственно расти ближайшие несколько лет, то любые попытки тягаться с ним станут даже потенциально бесперспективны. Единственный вариант – срезать стремительно растущий Китай на взлете. Так же как Британская Империя постаралась «срезать» Германию в Первой Мировой.

Третья Мировая война, если она будет, станет повторением не Второй Мировой, а Первой. Увядающая сверхдержава №1 устраивает войну против стремительно набирающей силу молодой сверхдержавы №2, пока не стало слишком поздно.

Размещение THAAD в Южной Корее, наращивание сил Японией — всё это этапы подготовки к войне с Китаем.